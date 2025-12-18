Niterói: a escola Acadêmicos do Cubango celebrará os seus 66 anos e promove uma feijoada neste domingoJoão Claudio Ventura
Cubango promove feijoada para celebrar aniversário
Evento neste domingo também celebra o lançamento do carnaval de 2026
Cubango promove feijoada para celebrar aniversário
Evento neste domingo também celebra o lançamento do carnaval de 2026
Estilista Daniel Zarmanno faz balanço positivo de 2025
Profissional projeta um 2026 ainda mais grandioso no Carnaval
Juliana Rangel é a nova Rainha de Bateria do Cubango
Ela começou na ala das crianças, virou passista, musa e agora se torna rainha de bateria
Neltur participa do I Fórum de Direito do Turismo na OAB
Evento abordou o tema O Marco Legal do Turismo: Lacunas e Perspectivas
Cidade interdita estabelecimentos com procedimento ilegal de bronzeamento artificial
Trabalho faz parte da Operação Pharmakon e é uma parceria da Vigilância Sanitária da Prefeitura com a Polícia Civil e ação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal
Niterói capacitou este ano quase 12 mil estudantes no projeto Coleta Seletiva nas Escolas
Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) foi às escolas municipais e particulares orientar sobre práticas ambientais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.