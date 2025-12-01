Niterói reforça limpeza urbana para festas de Natal e Réveillon
Clin orienta população sobre horários de coleta. Operação especial da Clin mobiliza mais de 700 garis, amplia estrutura e, pela primeira vez, inclui contêineres exclusivos para coleta seletiva durante o período festivo
Niterói lança Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Iniciativa garante identificação e prioridade no atendimento e fortalece política de inclusão no município
Ordem Pública intensifica rondas no Jardim Icaraí e nas proximidades do Campo de São Bento
Objetivo da Guarda Municipal é organizar o espaço público
Niterói faz balanço de entregas realizadas este ano e projeta metas para 2026
Foram executadas 91% das metas definidas para 2025, de acordo com informações do 10° Encontro de Gestores
Cubango promove feijoada para celebrar aniversário
Evento neste domingo também celebra o lançamento do carnaval de 2026
Estilista Daniel Zarmanno faz balanço positivo de 2025
Profissional projeta um 2026 ainda mais grandioso no Carnaval