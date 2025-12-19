Niterói: 10º Encontro de Gestores marcou o encerramento do primeiro ano de gestão do prefeito Rodrigo Neves em seu terceiro mandato - Lucas Benevides

Niterói: 10º Encontro de Gestores marcou o encerramento do primeiro ano de gestão do prefeito Rodrigo Neves em seu terceiro mandatoLucas Benevides

Publicado 19/12/2025 12:10

Niterói - A Prefeitura de Niterói apresentou, nesta quinta-feira (18), o balanço das principais entregas do Plano de Metas 2025, durante o 10º Encontro de Gestores, que marcou o encerramento do primeiro ano de gestão do prefeito Rodrigo Neves em seu terceiro mandato. Com a presença do prefeito e dos dirigentes da administração municipal, a reunião teve como objetivos avaliar o cumprimento das metas pactuadas, consolidar os resultados após a execução do Plano de Metas de 100 dias e do Plano de Metas anual, e projetar metas para 2026. Foram executadas 91% das metas estabelecidas para 2025.

Entre os principais avanços apresentados, a área da segurança pública recebeu destaque com a implementação de um sistema de detecção de disparos de armas de fogo em tempo real (shotspotter), ligado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), ampliando a capacidade de resposta às ocorrências na cidade. Para reforçar o patrulhamento nas ruas, a Prefeitura também convocou cerca de 80 novos guardas municipais aprovados em concurso público.

“Nosso desafio foi compreender o sentimento da população e iniciar um novo ciclo com capacidade de gestão e qualidade técnica. Não se faz bom governo sem gestão. O resultado deste ano foi fruto da decisão que tomamos de pisar no acelerador desde o início. Nossas metas foram ambiciosas em 2025. Tivemos entregas muito importantes em todas as áreas da administração. Temos agora a oportunidade de ter um 2026 ainda melhor que 2025. É para isso que vamos trabalhar”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Na área da saúde, foram entregues equipamentos que ampliam o acesso e a qualidade do atendimento à população. No Centro da cidade, foi inaugurado o Centro de Avaliação e Inclusão Social (CAIS), com expectativa de atender cerca de 1.300 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo acolhimento especializado às famílias. Em Charitas, a nova unidade do Módulo Médico de Família (MMF) Abel Santamaría, no Preventório, passa a atender até 10 mil usuários, fortalecendo a atenção básica na região. Também em Charitas, a maternidade Alzira Reis foi inaugurada e já realizou mais de 800 partos.

Na Zona Norte, foi inaugurado o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, o primeiro equipamento público cultural da região, em um casarão histórico totalmente restaurado. A edição 2025 da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) reuniu cerca de 22 mil pessoas em quatro dias de programação no Reserva Cultural, em São Domingos. Também foram publicados diversos editais de incentivo à cultura para geração de emprego e renda e fortalecimento da economia criativa.

Outro destaque deste ano foi a integração do Programa Niterói por Elas ao instrumento de planejamento da cidade. Trata-se de iniciativa transversal que integra políticas públicas voltadas à garantia de direitos das mulheres. Entre as entregas, estão a reforma do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Neuza Santos, no Centro, e a realização de programas de capacitação profissional para mulheres, com foco na autonomia econômica e no enfrentamento às desigualdades de gênero.

“Este balanço apresentado no último Encontro de Gestores de 2025 demonstra a maturidade do planejamento municipal, com entregas concretas, atuação coordenada entre as áreas e foco permanente na melhoria dos serviços públicos oferecidos à população”, afirmou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto.

Além disso, também foram convocados os aprovados no concurso de auditor municipal de Controle Interno, da Controladoria Geral do Município (CGM), e de analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag). Os novos servidores vão reforçar o controle interno, a transparência e a qualidade dos processos administrativos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e orientada a resultados.

Na área de esporte e lazer, houve a ampliação da participação de pessoas com deficiência nas atividades esportivas por meio da realização de campeonatos paradesportivos, promovendo inclusão, visibilidade e valorização dos atletas. A Prefeitura de Niterói também entregou a Plataforma Urbana Digital (PUD) de Santa Bárbara, que vai oferecer cursos e oficinas gratuitas para a população com foco em inclusão, profissionalização e desenvolvimento de talentos locais, contemplando todas as faixas etárias.

Com este encontro, a Prefeitura de Niterói encerra o ciclo de gestão de 2025 com resultados expressivos. Ao todo, foram concluídas 220 metas ao longo do ano. Esses números refletem o compromisso da administração municipal com planejamento, eficiência e melhoria contínua dos serviços públicos, consolidando avanços em áreas estratégicas como segurança, saúde, cultura, inclusão social e desenvolvimento econômico.