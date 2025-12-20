Niterói: Objetivo da Guarda Municipal é organizar o espaço público - Divulgação

Niterói: Objetivo da Guarda Municipal é organizar o espaço públicoDivulgação

Publicado 20/12/2025 06:11

Niterói - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) intensificou, nesta semana, as ações de fiscalização no bairro Jardim Icaraí e nas imediações do Campo de São Bento. Equipes estão realizando rondas preventivas para garantir a ordem urbana, coibir irregularidades e reforçar a segurança na região, que tem grande circulação de pedestres, além de comércios e áreas de lazer.

A operação faz parte do planejamento contínuo da Prefeitura de Niterói, coordenado pela SEOP e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que monitora as ações em tempo real. A presença constante da Guarda Municipal contribui para a organização do espaço público e atende às demandas da população local.

A Prefeitura lembra que a população pode colaborar com o trabalho das forças municipais por meio de denúncias e solicitações, que podem ser feitas pelo telefone 153, canal direto com o CISP.

Durante a operação, a equipe da SEOP abordou 20 pessoas que atuavam como guardadores de veículos sem autorização. Ao todo, 14 coletes utilizados para a prática da atividade foram apreendidos. Um dos abordados foi conduzido à 77ª DP (Icaraí), onde foi lavrado um termo devido à reincidência na prática irregular. Os demais foram orientados a não retornar ao local.