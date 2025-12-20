Niterói: Simone Ronzani mostra a exposição "Inspira", criada por profissionais da arquitetura, designer e artes visuais convidados a criar o showroom do local - Divulgação

Niterói: Simone Ronzani mostra a exposição "Inspira", criada por profissionais da arquitetura, designer e artes visuais convidados a criar o showroom do localDivulgação

Publicado 20/12/2025 06:32

Niterói - A cidade de Niterói ganha uma série de oficinas de arte em novo espaço de decoração de Icaraí. As aulas são ministradas na Cozinha Viva da Italínea Resiliens Icaraí. A artista Simone Ronzani abriu os trabalhos, compartilhando técnicas e dicas para a confecção de velas decoradas, no clima das festas de fim de ano, neste mês. Ela mostrou como fazer peças únicas com estamparia artesanal da Casa Auguri, em recortes exclusivos de temas natalinos.

Quem visitar a nova Italínea Resiliens Icaraí também poderá conferir a criatividade de Simone Ronzani na exposição “Inspira”, criada por profissionais da arquitetura, designer e artes visuais convidados a criar o showroom da loja. São trabalhos da designer de interiores Ana Carolina Mendonça; dos arquitetos Ricardo Raposo, Amanda Damasco, Ana Bazhuni, Mariza Dias e Adriano Neto, do Estúdio Ammi; e dos artistas visuais Rodrigo Saramago, Claudia Galindo, Rudi Sgarbi e Romandini, além de Simone.

Com três andares abertos à visitação, a Italínea Resiliens funciona na Rua Lemos Cunha, 497, em Icaraí, perto da unidade da concessionária Águas de Niterói. O espaço Cozinha Viva fica no terceiro piso da loja.