Chris Fuscaldo - "Sinto um cansaço grande, afinal não é fácil acumular tantas funções, mas um orgulho enorme por saber que uma ideia despretensiosa virou uma editora tão relevante e que me permitiu crescer como biógrafa e dar oportunidades a outros pesquisadores também".
R - "Nunca tivemos problemas com negociações ou liberações, afinal desde 2015 as biografias são liberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mais fácil falar dos livros que dão mais trabalho... Esses costumam ser os livros de muitos autores, como o 1979: O ano que ressignificou a MPB e o 1985: O ano que repaginou a música brasileira, ambos organizados pelo Célio Albuquerque. Dão trabalho porque são muitos autores para lidar, muitas capas de discos para incluir nas páginas, a revisão leva um tempo maior e a diagramação tem que ser muito cuidadosa para não haver troca de capa de disco ou algum tipo de despadronizaçâo. Mas é divertido!"
R - "Às vezes acho inacreditável o que aconteceu, porque a Garota FM Books não foi planejada... ela foi acontecendo... e aconteceu! Vem crescendo cada ano mais um pouco e acho maravilhoso poder sempre dizer que sou de Niterói, que ela surgiu aqui e que ter sido criada numa cidade com tanto incentivo à cultura da parte do governo facilitou muito o meu acesso a esse universo. Lembro com carinho da Niterói Discos e Niterói Livros, selos de música e literatura da Fundação de Arte de Niterói, que me mostraram que era possível fazer discos e livros para nichos. A Garota FM Books é uma editora de nicho".
R - "Sim! O selo surgiu porque me decepcionei com a primeira editora que lançou um livro meu, pois além de não ter divulgado bem meu livro, não prestava contas. Resolvi fazer diferente. Além de me editar, trabalho muito cada livro de cada autor e faço questão de ser muito honesta na prestação de contas dos direitos autorais".
R - "Recebemos muitos e-mails e nosso time faz uma triagem, avaliando perfil, se tem a ver com a editora, e qualidade do conteúdo. Aí começam as conversas com os autores dos projetos que fazem sentido. Nosso site tem os e-mails disponíveis".
