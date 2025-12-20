Niterói: a jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo transformou seu selo Garota FM Books em referência das biografias musicais - Reprodução

Publicado 20/12/2025 07:07 | Atualizado 20/12/2025 07:16

Niterói - A jornalista e empreendedora Chris Fuscaldo é um nome forte na economia criativa de Niterói, em especial no incentivo ao lançamento das biografias musicais e à literatura independente. O seu selo, Garota FM, nascido em Niterói como sua criadora e diretora, tem lançado livros muito importantes para o segmento e, com isso, conquistando mais espaço em todo o Brasil.

Fizemos cinco perguntas para Chris Fuscaldo. Confira!

O DIA Niterói - De biógrafa a empreendedora da literatura. Como sente esse momento da sua carreira?

Chris Fuscaldo - "Sinto um cansaço grande, afinal não é fácil acumular tantas funções, mas um orgulho enorme por saber que uma ideia despretensiosa virou uma editora tão relevante e que me permitiu crescer como biógrafa e dar oportunidades a outros pesquisadores também".

P - De todos os títulos da Garota FM Books, qual exigiu mais da equipe para liberar, negociar e etc?

R - "Nunca tivemos problemas com negociações ou liberações, afinal desde 2015 as biografias são liberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mais fácil falar dos livros que dão mais trabalho... Esses costumam ser os livros de muitos autores, como o 1979: O ano que ressignificou a MPB e o 1985: O ano que repaginou a música brasileira, ambos organizados pelo Célio Albuquerque. Dão trabalho porque são muitos autores para lidar, muitas capas de discos para incluir nas páginas, a revisão leva um tempo maior e a diagramação tem que ser muito cuidadosa para não haver troca de capa de disco ou algum tipo de despadronizaçâo. Mas é divertido!"

P - O selo vem de Niterói, sua terra Natal. Mas ele atende ao Brasil e ao mundo. Já virou referência de biografias do mundo da música. Como você, que criou e desenvolve, enxerga esse crescimento?

R - "Às vezes acho inacreditável o que aconteceu, porque a Garota FM Books não foi planejada... ela foi acontecendo... e aconteceu! Vem crescendo cada ano mais um pouco e acho maravilhoso poder sempre dizer que sou de Niterói, que ela surgiu aqui e que ter sido criada numa cidade com tanto incentivo à cultura da parte do governo facilitou muito o meu acesso a esse universo. Lembro com carinho da Niterói Discos e Niterói Livros, selos de música e literatura da Fundação de Arte de Niterói, que me mostraram que era possível fazer discos e livros para nichos. A Garota FM Books é uma editora de nicho".

P - O selo surgiu porque você precisa escrever e lançar você mesma?

R - "Sim! O selo surgiu porque me decepcionei com a primeira editora que lançou um livro meu, pois além de não ter divulgado bem meu livro, não prestava contas. Resolvi fazer diferente. Além de me editar, trabalho muito cada livro de cada autor e faço questão de ser muito honesta na prestação de contas dos direitos autorais".

P - Como é a seleção de novos autores para lançar em parceria com a Garota FM Books?

R - "Recebemos muitos e-mails e nosso time faz uma triagem, avaliando perfil, se tem a ver com a editora, e qualidade do conteúdo. Aí começam as conversas com os autores dos projetos que fazem sentido. Nosso site tem os e-mails disponíveis".

