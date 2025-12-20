Niterói: autor da biografia, que é de Niterói, vai receber convidados e assinar livros em Icaraí - Divulgação

Niterói: autor da biografia, que é de Niterói, vai receber convidados e assinar livros em IcaraíDivulgação

Publicado 20/12/2025 09:52 | Atualizado 20/12/2025 10:18

Niterói - Na terça-feira (23), das 18h às 21h, acontecerá na livraria Bloco, em Icaraí, o lançamento da biografia “Planet Hemp – Mantenha o Respeito” (Ilustre Editora, 512 páginas), com a presença do autor, o jornalista e escritor Pedro de Luna. O livro, que consumiu dois anos de intensa pesquisa e dezenas de entrevistas, promove um mergulho completo na trajetória da banda que transformou a cena cultural brasileira.

Além dos hempers, o jornalista e escritor Pedro de Luna já contou a vida e obra da banda pernambucana mundo livre s/a, do baixista Champignon (Charlie Brown Jr) e do rapper e produtor niteroiense Speed, conhecido como Speedfreaks.

A história do Planet Hemp com Niterói começa ainda no fim dos anos 1980, quando o fundador da banda, o falecido Skunk, conhece os músicos niteroienses Gustavo Black e Claudio Marcio, o “Speed”. Em 1994, quando o grupo carioca grava o primeiro disco, “Usuário”, os dois participam em várias músicas, inclusive “Speedfunk”. Algum tempo depois, com a saída do vocalista BNegão, é o Black Alien quem assume a vaga ao lado de Marcelo D2.

O primeiro show realmente divulgado do Planet na cidade de Arariboia aconteceu em março de 1996 no Bedrock, um boliche em Charitas que hoje deu lugar a um prédio. A apresentação bateu o recorde de lotação da casa até então. Pedro de Luna estava lá e cobriu o evento para o fanzine Shape A. O grupo ainda voltou no mesmo ano em setembro, para um segundo show, dessa vez na área externa do Bedrock, que na época contava com um half pipe para skate e roller.

Para o escritor, lançar o livro em Niterói tem um gosto especial: “A relação da chamada hemp family com a cidade é linda. Foi Speed, Black Alien, DJ Rodrigues e Samantha Caldato quem apresentaram a terra de Arariboia para o pessoal do Planet e, também, para o Chico Science e a galera da Nação Zumbi. Em 1997, o Planet tocou num evento chamado S.O.S Circo Voador, que aconteceu na estação Cantareira, e o muro caiu de tanta gente tentando invadir o show.”

Quem quiser sentir um pouco dessa emoção pode ir ao evento e comprar o livrão, recheado de fotos, que estará à venda por R$ 150 no dinheiro, Pix ou no cartão.

SERVIÇO:

Lançamento da biografia "Planet Hemp mantenha o respeito" (Ilustre Editora, 512 páginas, R$ 150)

Dia 23/12 (terça), das 18h às 21h.

Bloco Livros: Rua Eng. Guilherme Greenhalgh, 16 - Centro Comercial Icaraí – Piso 1.

Entrada franca.

Instagram:

@biografiaplanethemp

@pedrodelunafreire

@blocolivros