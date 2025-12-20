Niterói: cantora e compositora Marysa Alfaia, que lança novo single, passou a infância frequentando o bairro de Icaraí - Reprodução

Publicado 20/12/2025 10:13 | Atualizado 20/12/2025 10:23

Niterói - A cantora, compositora, atriz e produtora Marysa Alfaia - que passou parte da sua infância em Icaraí, na casa dos avós - tem uma ligação especial com a cidade. O single "Guerreira Brasileira" teve uma versão lançada pela série Café Forte/Sony Music, projeto de 2017 assinado pelo diretor artístico Leonardo Rivera (também niteroiense e mais conhecido pelo selo Astronauta Discos). Marisa também foi muito amiga do baixista e ex-secretário de Cultura, o saudoso Arthur Maia.

Seu novo lançamento trouxe uma proposta diferente e ocupou, na última sexta-feira (19) a sala 4 do Estação Net Botafogo. Já imaginou assistir a um show dentro da sala de cinema? Esse foi o pocket cine-show “Coisas do Destino”, criado pela cantora e compositora Marysa Alfaia. A apresentação celebra o lançamento da releitura da canção finalista do Festival da Música Brasileira da TV Globo (2000), agora com nova sonoridade produzida por Donatinho e acompanhada de um videoclipe inédito gravado no Planetário do Rio, com direção de Ed Lopez.

“‘Coisas do Destino fala sobre nossas aspirações e as conspirações dos astros para que elas aconteçam, sempre que entramos em conexão. Convidei o público a embarcar comigo nessa viagem musical através do formato pocket cine-show multimídia, uma fusão de espetáculo audiovisual com músicos ao vivo no palco do cinema. Entre canções autorais e releituras de clássicos, fui contando e cantando minha trajetória, destacando a força do samba-house, do funk-soul, da MPB e a energia do pop rock nacional”, explicou Marysa, que contou pela primeira vez com a supervisão artística da atriz e cantora Carla Daniel.



O repertório inclui também o sucesso “F…Comme Femme”, de Salvatore Adamo, presente nas trilhas das novelas Era Uma Vez e Tempos Modernos, além das autorais “Feito Um Vendaval” e “Transe Forró Funk” (parceria com Fausto Fawcett). Há ainda releituras de clássicos da MPB como "A Voz do Morro" e do pop-rock nacional como a icônica “Lança Perfume”, da Padroeira da Liberdade Rita Lee, e que ganhou novos ares na voz calorosa de Marysa. Com arranjos de Donatinho, a canção fará parte de um outro projeto com lançamento previsto para o início de 2026.



No palco, Marysa foi acompanhada pelos músicos Ottávio Gomes (violão e vocais), o convidado especial Renato Piau (guitarrista e parceiro de Luiz Melodia) e o VJ Dezoito (projeções e efeitos). A proposta foi a de apresentar uma experiência imersiva que uniu música, elementos audiovisuais e performance, celebrando a diversidade, a liberdade e a constante reinvenção da música brasileira.

Vale a pena acompanhar o trabalho de Marysa Alfaia, nas redes e no Instagram em @marysaalfaiaoficial