Niterói: O coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da Prefeitura, Fernando Stern, destacou que os vários pontos de atendimento do Balcão GOV.BR vão facilitar a vida dos cidadãos e das cidadãs - Lucas Benevides

Publicado 22/12/2025 13:42

Niterói - A Prefeitura acaba de inaugurar cinco novos pontos de atendimento do Balcão GOV.BR. Com a iniciativa, a cidade tem agora sete balcões(duas unidades no Centro, Engenhoca, Icaraí, Largo da Batalha, Fonseca e Região Oceânica) oferecendo o serviço à população e se consolida como o município do estado do Rio de Janeiro com o maior número de postos de atendimento. O serviço é uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal para promover a inclusão digital.

O Balcão GOV.BR foi criado para oferecer apoio presencial à população para acesso a serviços digitais. A proposta é simplificar a rotina do contribuinte, reduzindo burocracias e filas, além de estimular o uso de ferramentas como assinatura eletrônica e carteira digital.

O portal GOV.BR é uma plataforma de relacionamento que unifica os canais digitais do Governo Federal, com serviços, notícias e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Com o cadastro no GOV.BR, o cidadão pode acessar mais de 4 mil serviços públicos digitais.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou o trabalho bem-sucedido e eficiente de Niterói na área da inclusão digital.

“A transformação digital é uma prioridade da nossa gestão desde o meu primeiro mandato, em 2013. A cidade já conta com diversos programas que geram eficiência digital nos serviços prestados. Agora teremos, ao todo, sete salas para atendimento no acesso ao portal GOV.BR. Somos referência no estado. Nosso objetivo é não deixar ninguém ser excluído digitalmente, principalmente nossos idosos, que muitas vezes não têm informações sobre os serviços digitais”, explicou.

O coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão da Prefeitura, Fernando Stern, destacou que os vários pontos de atendimento do Balcão GOV.BR vão facilitar a vida dos cidadãos e das cidadãs.

“A abertura de mais unidades do Balcão GOV.BR pela cidade faz parte da estratégia da Prefeitura de Niterói. Vamos, cada vez mais, ter pontos de atendimento presencial onde o cidadão pode acessar os serviços digitais, fazer valer seus direitos, resolver problemas e ter suporte de funcionários públicos que os apoiem nas suas necessidades”, afirmou Stern.

A empreendedora na área de marketing digital Enusia Brito dos Santos foi ao balcão do Fonseca para desbloquear a conta GOV.BR.

“Minha conta GOV.BR foi bloqueada porque troquei de telefone e eu não sabia. Busquei o Ministério da Fazenda no Rio e fui encaminhada para Niterói. Fui muito bem atendida aqui. Consegui desbloquear minha conta e resolver o problema. Vou embora feliz”, disse ela.