Publicado 24/12/2025 05:38

Niterói - Desde que começou regularmente em 2024 até o início de dezembro deste ano, o projeto “Bota Fora”, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), já recolheu 58 toneladas de resíduos das comunidades onde realiza mensalmente a operação.

Os moradores destas localidades já estão mais conscientes da importância do descarte correto de resíduos. A engenheira ambiental da Clin Lélia Lomardo afirmou que a população está participando do projeto.

“Nosso objetivo é que a comunidade participe ativamente do projeto, descartando de forma correta seu resíduo. Essas ações contínuas da Clin evitam que os entulhos se desloquem e provoquem o entupimento do sistema de drenagem, sobretudo em épocas de chuva”, ressaltou Lélia Lomardo.

A última operação "Bota Fora" deste ano, nesta segunda-feira (22), foi a 30ª edição do projeto e ocorreu nas comunidades de Salinas e Cascarejo, em Jurujuba. Nesta ação, houve a retirada de uma tonelada e meia de resíduos. Já as comunidades do Jacaré e Ciclovia receberam a 29ª edição do projeto, quando foram retiradas três toneladas.

A ação da Clin é realizada em diferentes regiões da cidade e tem como principal objetivo a retirada de resíduos volumosos das comunidades como móveis, colchões, eletrodomésticos, pneus e utensílios antigos. Somente em 2025, a operação retirou 41 toneladas de resíduos das comunidades.

O programa começou de forma experimental em 2022, no Jacaré. Em 2024, o projeto passou a ser realizado em todos os meses, e depois foi ampliado às comunidades da Ciclovia e Engenho do Mato.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, o projeto é muito importante porque incentiva práticas sustentáveis.

“A Clin tem o compromisso de ser uma empresa com uma política ambientalmente sustentável que contribui para melhorar a qualidade de vida da população de Niterói. Todos os nossos projetos têm este objetivo para que a cidade fique cada dia melhor”, concluiu Acílio Borges.

