Niterói: moradores já estão mais conscientes da importância do descarte correto de resíduosDivulgação
Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Niterói
Tel: (21) 2620-0403 ramal 268
E-mail: ascomprefeituraniteroi@gmail.com
Agora você pode ler esta notícia off-line
Niterói: moradores já estão mais conscientes da importância do descarte correto de resíduosDivulgação
Companhia de Limpeza de Niterói realiza última edição do projeto Bota Fora de 2025
Ação da Clin ocorreu em comunidades de Jurujuba
Niterói reinaugura nova Casa do Empreendedor em shopping no Centro
Espaço que facilita e incentiva a abertura de novos negócios foi reaberto no Niterói Shopping
PROCON Niterói traz dicas e orientações para compras seguras neste final de ano
Objetivo é garantir segurança e tranquilidade nas compras. Planejamento financeiro é primordial
Niterói inaugura novos pontos de atendimento e amplia locais de acesso ao Balcão GOV.BR
Parceria do município com o Governo Federal tem o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços digitais
Guarda Ambiental apreende cerca de 50 caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu
Ação ocorre durante o período de defeso para fêmeas e comércio é proibido
Guarda Ambiental da Prefeitura de Niterói resgata jiboia em Itaipu
Profissionais atuam de forma contínua em ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas urbanas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.