Niterói: Unidade foi totalmente revitalizada, com a reorganização de ambientes e a criação de novos espaços - Lucas Benevides

Publicado 24/12/2025 05:48

Niterói - A Prefeitura entregou, nesta terça-feira (23), as obras de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Engenhoca, que passou por uma reestruturação completa para melhorar o acolhimento e a qualidade do atendimento à população com foco no cuidado humanizado e integral.

“Estou aqui na Engenhoca muito feliz com mais uma conquista para a região norte. A reforma e ampliação da unidade básica de saúde que está linda e completa, trazendo mais acesso a serviços de saúde, com muita qualidade. Vamos terminar o ano com grandes entregas para a população da Zona Norte. Vamos em frente, é tempo de avançar.” destacou o prefeito Rodrigo Neves.

As intervenções contemplaram a reforma total da unidade, com reorganização dos ambientes e criação de novos espaços assistenciais e administrativos. No primeiro andar, foram implantadas sala exclusiva de curativos; coordenação de enfermagem; sala de enfermagem; espaço de acolhimento; sala de vacinação; sala de BCG; sala de pré-natal; consultório de clínica médica; área de pré-consulta e recepção.

O segundo andar conta com consultórios de ginecologia/obstetrícia e pediatria, além de sala do serviço social, copa e sala de reunião. Já o terceiro andar foi destinado ao almoxarifado e à área administrativa, garantindo melhor organização dos fluxos internos.

“A entrega da reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde da Engenhoca representa mais um passo importante no fortalecimento da Atenção Básica em Niterói. Investir na melhoria da estrutura das unidades é investir em acolhimento, dignidade e qualidade no atendimento à população”, disse a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Somente em 2025, até o mês de outubro, a UBS Engenhoca contabilizou 40.920 atendimentos, entre consultas individuais, atendimentos odontológicos e procedimentos, com projeção média de 4.092 atendimentos mensais.

A unidade oferece um perfil de atendimento amplo e integrado, com serviços de consulta ambulatorial, vacinação, saúde bucal, saúde da mulher, pediatria, saúde mental, prevenção e tratamento do tabagismo, vigilância em saúde, além de ações de promoção do cuidado e da saúde. A UBS conta com equipe técnica multiprofissional composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, farmacêutico, médicos clínico, generalista, pediatra, ginecologista e obstetra, cirurgiões-dentistas, nutricionista, assistente social, entre outros profissionais.

Com a entrega, a Prefeitura de Niterói reafirma o compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no município, ampliando o acesso, qualificando os serviços e promovendo um cuidado cada vez mais humano, integral e próximo da população.