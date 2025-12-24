Niterói: Rodrigo Neves ressaltou que reajustar salários dos profissionais da Saúde não é gasto, é investimento, e requer responsabilidade fiscalLuciana Carneiro
Niterói sanciona aumento para os servidores da Saúde e pagamento de gratificação federal anual aos agentes comunitários
Niterói sanciona aumento para os servidores da Saúde e pagamento de gratificação federal anual aos agentes comunitários
Deputado Vitor Junior entrega Medalha Tiradentes ao professor e escritor Luiz Antonio Simas
Durante o evento também haverá uma homenagem ao Cordão da Bola Preta
NUAM da Engenhoca amplia rede de suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade
Espaço oferece atendimento multiprofissional e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Niterói entrega reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Engenhoca
Unidade foi totalmente revitalizada, com a reorganização de ambientes e a criação de novos espaços para melhorar atendimento à população
Rodrigo Neves entrega obras de macrodrenagem nos bairros do Barreto e da Engenhoca
Com um investimento de R$ 76 milhões, a intervenção implementou 4,6 quilômetros de redes para solucionar problemas de alagamentos na região
Ação conjunta entre SEOP, SECONSER, FIPO e CPROES retira construção irregular em Icaraí
Operação ocorreu na Rua Lemos Cunha, 594, ao lado da Sucursal Icaraí da Enel
