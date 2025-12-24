Niterói: Vitor Junior e Simas estarão sábado no Alfa Bar - Divulgação

Niterói: Vitor Junior e Simas estarão sábado no Alfa BarDivulgação

Publicado 24/12/2025 06:00

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) entrega, neste sábado (27), a Medalha Tiradentes ao professor e escritor Luiz Antonio Simas. O evento será realizado no Alfa, no Centro do Rio, a partir das 14 horas. A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense.

Vitor Junior enfatiza que conceder esta Medalha a Luiz Antonio Simas é reconhecer o seu trabalho pela valorização da educação, da cultura popular brasileira, em especial o Carnaval carioca.

“O Simas é um dos maiores intérpretes da alma do Rio. Como professor e escritor, ele transforma conhecimento em afeto, memória em resistência e cultura popular em instrumento de cidadania. A sua extensa obra com diversos livros publicados o faz uma referência na área, e ele ainda se destaca na autoria de sambas em parceria com artistas famosos, evidenciando sua alma tipicamente carioca”, diz o parlamentar.

Durante o evento, o deputado Vitor Junior também fará uma homenagem ao Cordão da Bola Preta. Este ano, foi sancionada a lei 10.902, de autoria do parlamentar, que torna o mais antigo Bloco de Carnaval da cidade do Rio patrimônio histórico, cultural imaterial do Estado.

“O objetivo é valorizar nossas tradições e garantir que essa manifestação cultural siga encantando gerações. Por sua importância histórica, cultural e para a memória do Carnaval, nada mais justo que homenagearmos o Cordão da Bola Preta, que é referência em nosso Estado, perpetuando seu legado de luta e resistência que atravessou gerações", afirma o parlamentar.



Um pouco mais sobre a trajetória de Luiz Antonio Simas

Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Luiz Antonio Simas tem 30 anos de experiência em sala de aula. Entre os diversos livros publicados, ganhou, em 2016, o prêmio Jabuti de Livro de Não Ficção do Ano, pelo “Dicionário da História Social do Samba”, escrito em parceria com Nei Lopes.

Também foi finalista do mesmo prêmio na categoria Crônicas com o livro “Coisas Nossas”, em 2016, e com “O Corpo Encantado das Ruas”, em 2019. Já foi convidado oficial da Festa Literária de Paraty (FLIP). É jurado do Estandarte de Ouro, a mais tradicional premiação do Carnaval carioca.

Como educador popular, criou em 2013, ao lado do Coletivo Norte Comum, o projeto “Ágoras Cariocas”, que consistiu na ocupação de praças e botequins do Rio de Janeiro com aulas públicas, debates e registros de memória dos bairros.



Como compositor, é parceiro de artistas como Moyseis Marques, Marcelo D2, Pedro Luís, Fred Camacho, Moacir Luz. Simas teve canções gravadas por Fabiana Cozza, Criolo, Marcelo D2, Lucio Sanfilippo, Jéssica Ellen e Roberta Nistra, entre outros.

Serviço:

O endereço do Alfa é Rua do Mercado, 34, Centro do Rio. O evento começa às 14 horas.