Niterói: Programa Recomeço já funciona há quatro meses na cidadeDivulgação

Publicado 24/12/2025 06:14

Niterói - Inaugurado em agosto, o Programa Recomeço é executado no Centro Integrado Multidisciplinar, gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária. O espaço reúne, em um único local, serviços de assistência social, saúde, habitação, educação e alternativas para geração de renda, inovando no enfrentamento da situação de rua no município.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou o compromisso da gestão com políticas públicas baseadas na dignidade e na transformação de vidas. “Os resultados iniciais do Programa Recomeço mostram o quanto essa política é necessária e transformadora. Em pouco tempo, já alcançamos milhares de atendimentos, reafirmando nosso compromisso de ir além da assistência imediata. Estamos garantindo acolhimento, respeito e condições reais para que homens e mulheres em situação de rua recuperem a dignidade, tenham acesso a direitos e encontrem novas oportunidades para mudar suas vidas”, afirmou o prefeito.

Com funcionamento diário, o Centro Integrado Multidisciplinar tornou-se referência na cidade em pouco mais de 100 dias de operação. “O Programa Recomeço já se consolidou como referência em Niterói por oferecer atendimento contínuo e humanizado. A articulação entre diferentes políticas públicas é fundamental para garantir respostas efetivas, promover a reinserção social e criar condições reais para que cada pessoa atendida possa reconstruir sua trajetória”, afirmou Elton Teixeira, secretário de Assistência Social e Economia Solidária.

Entre os serviços mais procurados estão alimentação, atendimento psicossocial, emissão de documentos, banho, higiene pessoal e atendimentos de saúde. O serviço de lavanderia foi utilizado 751 vezes. As oficinas também tiveram boa adesão, com atividades como barbearia, banho e tosa de pets, reciclagem e redução de danos.

Embora não contabilizado no total de atendimentos, o pernoite é uma das maiores demandas: foram 5.430 encaminhamentos para acolhimento noturno, com possibilidade de entrada e saída diária. Outro serviço bastante procurado é o recambiamento, que auxiliou 80 pessoas, entre agosto e dezembro, a retornarem às suas cidades de origem para reintegração familiar, com apoio do município. Os beneficiários vieram de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e até do exterior.

O Programa de Recambiamento tem como objetivo fortalecer vínculos familiares e garantir retorno digno às cidades de origem. O processo é voluntário, sem violação de direitos, e inclui contato prévio com a rede socioassistencial local, enquanto a pessoa permanece acolhida nos abrigos municipais. O deslocamento ocorre por meio de passagens ou transporte da equipe de abordagem social.

A abordagem social especializada é outro eixo central do programa. Diariamente, equipes percorrem os bairros da cidade oferecendo acolhimento, atendimento médico e encaminhamentos para cursos e outras oportunidades. Desde a inauguração do Recomeço, foram realizadas 2.434 abordagens, com média superior a 20 pessoas atendidas por dia.

O Programa Recomeço integra a Política Municipal de Acolhimento Humanizado e Assistência Integral a Pessoas em Uso Abusivo de Álcool e/ou Outras Drogas e/ou com Transtornos Mentais, sancionada em abril, que estabelece diretrizes para uma atuação mais digna, eficaz e centrada nos direitos humanos.

CIPOP-Rua - Por meio de parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o Centro de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua (CIPOP-Rua) realizou 3.271 encaminhamentos a partir da triagem no Centro Integrado. O espaço reúne serviços do Detran, Fundação Leão XIII, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral, oferecendo emissão de documentos (RG e CPF), audiências de conciliação e acesso a benefícios previdenciários.

As principais demandas são por certidão de nascimento — líder com 2.149 atendimentos — além de RG, título de eleitor, carteira de trabalho e certificado de reservista. Niterói é a primeira cidade fora da capital a receber o serviço, que funciona das 10h às 16h.