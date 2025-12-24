Niterói: ações da companhia de limpeza ocorreram no Parque Rural, na Região Oceânica, e na comunidade do SapêDivulgação
Clin encerra as atividades do Natal Solidário e Sustentável
Ações da companhia de limpeza ocorreram no Parque Rural, na Região Oceânica, e na comunidade do Sapê
Prefeitura premia estudantes da rede municipal que fizeram desenhos sobre o futuro da cidade
Concurso fez parte das ações do plano estratégico Niterói Que Queremos 2050
Niterói sanciona aumento para os servidores da Saúde e pagamento de gratificação federal anual aos agentes comunitários
Rodrigo Neves destacou que reajustar salários dos profissionais da Saúde é investimento
Deputado Vitor Junior entrega Medalha Tiradentes ao professor e escritor Luiz Antonio Simas
Durante o evento também haverá uma homenagem ao Cordão da Bola Preta
NUAM da Engenhoca amplia rede de suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade
Espaço oferece atendimento multiprofissional e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Niterói entrega reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Engenhoca
Unidade foi totalmente revitalizada, com a reorganização de ambientes e a criação de novos espaços para melhorar atendimento à população
