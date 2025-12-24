Niterói: ações da companhia de limpeza ocorreram no Parque Rural, na Região Oceânica, e na comunidade do Sapê - Divulgação

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) fechou em grande estilo as comemorações natalinas participando, no sábado (20), do Natal Solidário e Sustentável no Parque Rural, no bairro do Engenho do Mato, na Região Oceânica; e na comunidade do Sapê.

No Parque Rural, houve visita do Papai Noel, doação de 300 brinquedos reciclados, confeccionados pela equipe de educação ambiental da Clin e exposição de materiais reciclados, com direito a lanche. A ação fez parte do Programa Niterói Inclusivo.

Já no Sapê, o evento aconteceu na Rua Eraldo Soares. Trata-se de uma festa organizada por moradores há cinco anos para proporcionar um dia especial para mais de 400 crianças. Por lá, também foram organizadas muitas brincadeiras, a chegada do Bom Velhinho, a distribuição de presentes e comidas especiais.

Os brindes entregues nos eventos foram produzidos com materiais recolhidos pela Clin, por meio da coleta seletiva nas escolas e na cidade, como garrafas pet, caixas de papelão, pneus, caixote de madeira, sobra de tecidos, entre outros. Para o preparo das lembranças, os colaboradores da empresa separaram e higienizaram os resíduos para uma coleta adequada. A atividade uniu crianças e familiares num mundo mágico de cores, luzes, cheiros e sabores, despertando a consciência ecológica de uma forma dinâmica e interativa.

