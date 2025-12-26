Niterói: Prefeito Rodrigo Neves libera linha de crédito de R$ 200 milhões do Programa Niterói Empreendedora - Luciana Carneiro

Publicado 26/12/2025 07:21

Niterói - Quem movimenta a economia de Niterói e gera empregos na cidade terá uma oportunidade para expandir seu negócio. Nesta quarta-feira (24), o prefeito Rodrigo Neves liberou uma linha de crédito de R$ 200 milhões do Programa Niterói Empreendedora, que oferece financiamentos às micro e pequenas empresas. A iniciativa da Prefeitura, regulamentada no início do ano, é bastante atrativa: taxa de juro 0%, carência de 12 meses e prazo de até 36 meses para a quitação integral do empréstimo.

Para botar o programa em funcionamento, foi firmado um acordo entre a Prefeitura, o Banco Santander e a empresa Open Co, uma plataforma tecnológica voltada para o mercado de crédito. A quantia oferecida pelo Niterói Empreendedora é proveniente do rendimento da poupança dos royalties do petróleo.

“Os juros são subsidiados pelo Fundo Soberano e temos uma parceria com o Sebrae, que entra com a capacitação. É uma aposta da Prefeitura nos empresários de Niterói para gerar empregos e oportunidades, tornando a cidade cada vez mais próspera e empreendedora”, ressaltou o prefeito.

Para ser habilitada, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de abertura. O Programa Niterói Empreendedora trabalha com os seguintes limites para concessão de crédito: até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e profissionais autônomos e liberais; R$ 50 mil para startups; R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornais da cidade; R$ 200 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP); e R$ 300 mil para projetos especiais.

“O Niterói Empreendedora é um programa de fomento inovador, voltado para desenvolvimento, modernização e ampliação de negócios”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves.