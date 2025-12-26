Niterói: Prefeito Rodrigo Neves libera linha de crédito de R$ 200 milhões do Programa Niterói EmpreendedoraLuciana Carneiro
Empreendedores de Niterói já podem se candidatar a financiamento municipal com juro zero
Prefeito Rodrigo Neves libera linha de crédito de R$ 200 milhões do Programa Niterói Empreendedora
Niterói intensifica ações contra a dengue e reforça estratégia de prevenção no verão
Cidade tem atuação permanente, uso de tecnologia e método Wolbachia no combate ao aedes aegypti
Neltur em ritmo intenso para fazer o melhor Réveillon de todos os tempos em Niterói
Reconhecido como o segundo mais importante do Estado do Rio de Janeiro, o Réveillon de Niterói terá como apresentadora, a jornalista, comentarista e cantora Mylena Ciribelli
Programa Recomeço encerra 2025 com mais de 27 mil atendimentos
Com quatro meses de funcionamento, programa da Prefeitura de Niterói consolida abordagem ampla, integrada e humanizada voltada à população em situação de rua
Clin encerra as atividades do Natal Solidário e Sustentável
Ações da companhia de limpeza ocorreram no Parque Rural, na Região Oceânica, e na comunidade do Sapê
Prefeitura premia estudantes da rede municipal que fizeram desenhos sobre o futuro da cidade
Concurso fez parte das ações do plano estratégico Niterói Que Queremos 2050
