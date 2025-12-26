Niterói: o aumento do uso da bicicleta em Niterói se reflete nos números - Divulgação

Publicado 26/12/2025 07:30

Niterói - Em 2025, a mobilidade sustentável por meio da bicicleta avançou ainda mais em Niterói. Ao longo do ano, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, implantou 8,21 quilômetros de nova infraestrutura cicloviária no município. Entre os destaques estão a ciclovia da Avenida Visconde do Rio Branco, parte do projeto de requalificação urbana da principal via do Centro, que liga o Mercado de Peixe ao Forte do Gragoatá, e a continuidade do trajeto com a ciclofaixa da Orla da Boa Viagem, conectada às faixas cicláveis do entorno do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Também houve a requalificação de ciclovias importantes da cidade, como as do Ponto Cem Réis e da Avenida Benjamin Constant. Em abril, o Bicicletário Arariboia, primeiro equipamento público gratuito de guarda de bike do Brasil, foi ampliado e passou a oferecer 815 vagas, além de um espaço dedicado a cursos e oficinas. Antes da expansão, eram 446 vagas destinadas aos usuários. O número de pessoas cadastradas no bicicletário chegou a quase 3 mil.

O aumento do uso da bicicleta em Niterói se reflete nos números. Em novembro, a ciclovia da Avenida Marquês do Paraná, a mais movimentada do Brasil, registrou quase 7.500 passagens em um único dia.

Mais de 200 paraciclos, estruturas destinadas ao estacionamento seguro de bicicletas em espaços públicos, foram instalados em diferentes pontos do município. Também foram implantados mais de 50 mil metros quadrados de pintura viária, reforçando a sinalização para motoristas e ciclistas, além da instalação de cerca de 9 mil unidades de elementos de sinalização e segregação, como tachinhas, tachões, balizadores e segregadores. Mais de 200 grelhas de drenagem, com um desenho mais seguro, foram colocadas ao longo das ciclovias.

Niterói também sediou o Bicicultura, o mais importante fórum de mobilidade e cicloativismo do Brasil, e conquistou o primeiro lugar entre as cidades mais amigas da bicicleta na América Latina.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destacou a conquista do primeiro lugar entre as cidades da América Latina amigas da bicicleta. Ele também ressaltou a importância das políticas públicas em prol do uso da bicicleta, reforçando o compromisso com a mobilidade. "O crescimento do uso da bicicleta em Niterói é resultado de políticas públicas corajosas pela inclusão, sustentabilidade e acesso à cidade. A cidade foi reconhecida neste ano pelo índice Copenhagenize como a mais amiga da bicicleta de toda a América Latina, demonstrando aquilo que o niteroiense já sabe e se orgulha: Niterói está de bicicleta!", afirmou Filipe Simões.

NitBike reforça a mobilidade por bicicleta na cidade - O NitBike, sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas de Niterói, foi ampliado com oito novas estações e 96 bicicletas, passando a contar com 52 estações e 624 bicicletas disponíveis à população. Neste ano, as NitBikes somaram cerca de 1,5 milhão de viagens. A cada sete dias, o sistema registra o equivalente a uma volta completa ao mundo, com 40.096 quilômetros percorridos, mesma distância do perímetro terrestre. Em média, os usuários percorrem 5.728 quilômetros por dia com as bicicletas do programa.