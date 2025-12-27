Nando Reis: cantor, compositor e ex-integrante da banda Titãs é uma das atrações do Réveillon, na Praia de Icaraí - Divulgação

Nando Reis: cantor, compositor e ex-integrante da banda Titãs é uma das atrações do Réveillon, na Praia de IcaraíDivulgação

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), reúne todos os órgãos envolvidos , na próxima segunda-feira, para ajustar toda a logística da realização do grandioso réveillon de Niterói, na Praia de Icaraí.

O evento deve receber cerca de 400 mil pessoas, com total segurança para os moradores, visitantes e turistas. A grande festa da noite da virada começa às 20h, com apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, seguida do cantor Nando Reis e, na sequencia, o ritmo do samba e alegria da Escola de Samba Unidos do Viradouro - antecedendo a magnífica queima de fogos, com duração de 16 minutos. Logo após a canrora Ludmilla sobe ao palco dando as boas vindas nas primeiras horas de 2026.



Considerado o segundo Réveillon mais importante do Estado do Rio de Janeiro, a festa em Niterói terá como apresentadora, Mylena Ciribelli, que ditará o tom da festa - sendo a primeira mulher a comandar o palco do Réveillon de Niterói.

Na queima de fogos, na Praia de Icaraí, serão detonadas 2 mil toneladas de fogos de artifício, que iluminarão o céu da orla da Zona Sul com formas das mais variadas, corações, estrelas, chuviscos, candelas romanas, etc. A vistoria dos fogos de artifício está programada para a próxima terça-feira (30/12), às 11h, no Estaleiro Dialcar (Rua Delegado Waldir Guilherme, 3- Ilha da Conceição). Para diminuir impactos em crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), idosos, animais e pessoas sensíveis ao barulho, os fogos de artifício utilizados serão de baixo estampido.



Mas Niterói terá outros quatro pontos com queima de fogos: no monumento de Nossa Senhora Auxiliadora (Santa Rosa), na Vila Ipiranga (Fonseca), no Caramujo e na Praia de Itaipu, na Região Oceânica, aliás para este local e outros pontos da orla, a Neltur destinou uma estrutura visando a total segurança do Réveillon. Parceira e patrocinadora dos fogos, a Empresa Águas de Niterói também manterá pontos de hidratação, distribuindo água potável, ao longo da orla da Praia de Icaraí e em Itaipu.



Praia de Itaipu (Região Oceânica)



- Haverá 1 Posto Médico dispondo de 1 UTI Móvel;

- Haverá suporte com instalação de banheiros químicos;

- Terá ponto de hidratação, com distribuição de água potável, gratuitamente;

- Um Posto Operacional, com homens da Polícia Militar de prontidão, garantindo a segurança.



Praia de Icaraí



- Serão 4 Postos Médicos e 2 UTIs Móveis;



- O CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) Móvel distribuirá pulseiras identificadoras às crianças, visando localização mais rápida da mesma, no caso de alguém se perder;



- O Corpo de Bombeiros terá equipe de plantão em seu Posto fixo, próximo ao palco principal



- A Polícia Militar trabalhará com um efetivo de 477 homens garantindo a segurança da cidade. Pela extensão da areia da praia de Icaraí serão instaladas 13 torres, possibilitando uma visão mais abrangente daquele profissional alí posicionado, afim de observar ainda melhor toda a movimentação do público presente;



- A Guarda Municipal terá um efetivo de 413 servidores auxiliando no trabalho de segurança, utilizando 40 viaturas, em ação, a partir das 9h do dia 31/12;



- Haverá uma área de acessibilidade, como em todos os anos;



- Serão instalados 800 banheiros químicos;



- A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) anunciou sua estrutura com operação reforçada, com 720 garis — sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade;



- O esquema e mudanças no trânsito de Niterói, realizado pela NitTrans - Companhia de Trânsito de Niterói estão em definidos em dois anexos;



- Parceira e patrocinadora dos fogos e uma das atrações, a Empresa Águas de Niterói também manterá pontos de hidratação, distribuindo água potável, ao longo da orla da Praia de Icaraí. É interessante e sugere-se que cada pessoa que vá a festa, leve um copo e/ou garrafa plástica, facilitando assim na hora de se hidratar. É terminantemente PROIBIDO que se leve quaisquer objetos cortantes ou garrafas e/ou copos de vidro, além de artefatos explosivos como fogos de artifício;



- Na Pça Getúlio Vargas, o Espaço de Acolhimento à Mulher, com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar também estará pronta a atender quaisquer demandas.



Praia das Flechas



- Uma Ambulância de prontidão, principalmente para eventual necessidade de atendimento de emergência, visto que nesta altura do bairro, há um fluxo grande de pessoas transitando, tanto no horário de começo da festa, como no seu término, na madrugada do dia 1o de Janeiro.



Praia de Charitas



- Uma Ambulância estará com profissionais de prontidão, visto que no caso de acidente com as balsas detonadoras da queima de fogos, o bairro de Charitas fará parte da rota de fuga marítima.



O Presidente da Neltur, André Bento, afirma que será “o maior Réveillon da história de Niterói, resultado de um planejamento integrado que fortaleceu o calendário de grandes eventos da cidade. Esse ciclo elevou a visibilidade do destino, aumentou o fluxo turístico e gerou impactos positivos em toda a cadeia produtiva. Hoje, Niterói se consolida como referência em inovação, cultura e hospitalidade, e o Réveillon celebra esse momento especial. Para isso a Neltur planeja cada detalhe, incluindo em outras praias da Zona Sul, serviço médico de prontidão, por exemplo. O nosso planejamento é essencial para garantir aos moradores, visitantes e turistas, toda segurança e tranquilidade, numa grande festa da virada, como todo esse público merece", exclama Bento.





Curta Niterói



A cidade possui praias oceânicas como Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu e Piratininga, além de vários equipamentos, como o Mercado Municipal (Centro), dia 31/12 (Quartas- feira). Aberto até às 16h; Parque da Cidade (São Francisco), dia 31/12 (Quarta-feira). Aberto até ás 14h e dia 1/1/26 (Quinta-feira), abrirá das 7h até 22h; Campo de São Bento (Icaraí), dia 31/12 (Quarta-feira), aberto das 7h às 20h; Fortaleza de Santa Cruz da Barra (Jurujuba), dia 31/12 (Quarta-feira), aberta até às 12h; Monte Bastione (Forte Rio Branco - Jurujuba), dia 31/12 (Quarta-feira), com visitação somente às 10h e dia 1/126 (Quinta-feira), não haverá visitação. Mais informações sobre os equipamentos turísticos da cidade: A Realização do Réveillon é da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, integrando vários órgãos da Prefeitura e do Estado: Secretaria Municipal de Saúde – SAMU/Niterói; NitTrans – Companhia de Trânsito de Niterói; CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói; SECONSER – Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos; Iluminação Pública; SEOP – Secretaria de Ordem Pública; Guarda Municipal; Conselho Tutelar; 12º Batalhão de Polícia Militar e; Corpo de Bombeiros.Curta NiteróiA cidade possui praias oceânicas como Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu e Piratininga, além de vários equipamentos, como o Mercado Municipal (Centro), dia 31/12 (Quartas- feira). Aberto até às 16h; Parque da Cidade (São Francisco), dia 31/12 (Quarta-feira). Aberto até ás 14h e dia 1/1/26 (Quinta-feira), abrirá das 7h até 22h; Campo de São Bento (Icaraí), dia 31/12 (Quarta-feira), aberto das 7h às 20h; Fortaleza de Santa Cruz da Barra (Jurujuba), dia 31/12 (Quarta-feira), aberta até às 12h; Monte Bastione (Forte Rio Branco - Jurujuba), dia 31/12 (Quarta-feira), com visitação somente às 10h e dia 1/126 (Quinta-feira), não haverá visitação. Mais informações sobre os equipamentos turísticos da cidade: http://www.visit.niteroi.br















