Niterói: A Operação Verão é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e mobiliza vários órgãos municipais - Lucas Benevides

Publicado 28/12/2025 15:46

Niterói – Com as altas temperaturas e o aumento da movimentação nas praias de Niterói, a Prefeitura reforçou ainda mais a presença do poder público com a Operação Verão 2025/2026. As ações envolvem centenas de servidores municipais que atuam para garantir o lazer da população com segurança e organização.



A Operação Verão é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e mobiliza vários órgãos municipais. “A Operação Verão da Prefeitura de Niterói envolve servidores públicos municipais da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN), entre outras áreas. Também é muito importante que o cidadão faça a sua parte depositando o lixo adequadamente, respeitando a convivência sem utilizar caixas de som e respeitando as leis de trânsito”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



A atuação integrada garante o ordenamento da orla, a fluidez no trânsito, a fiscalização do comércio irregular, a identificação de crianças, a distribuição de água e ações preventivas nas praias da cidade. Para acelerar o atendimento e a fiscalização, foram utilizados equipamentos como quadriciclos da Guarda Municipal e drones. A SUTEN fiscalizou os guardadores de veículos, enquanto a Guarda e a Nittrans mantiveram a ordem nas vias de acesso, garantindo o cumprimento das normas.



Para garantir a segurança das crianças, agentes da Guarda Municipal distribuíram 161 pulseiras de identificação para crianças que foram determinantes para a solução rápida de nove ocorrências de crianças perdidas: seis na Praia de Itaipu e três na Praia de Itacoatiara. Ao longo do dia, três ambulantes irregulares foram abordados. Desde o início da Operação Verão 2025-2026, mais de 500 pulseiras de identificação foram distribuídas, cerca de 1.200 veículos foram autuados e 87 veículos foram rebocados. Entre as ações, também estão o reforço no ordenamento de ambulantes, o combate a estacionamentos clandestinos e a fiscalização ambiental nas áreas de restinga. A Operação Verão vai continuar durante toda a alta estação, que vai até março de 2026.

Quiosques – Fiscais da Prefeitura também trabalharam para coibir abusos praticados por quiosques nas praias da cidade. Agentes municipais determinaram o cumprimento de um decreto de janeiro de 2025 que estabelece um limite máximo de R$ 21,73 que pode ser cobrado pelos estabelecimentos aos banhistas para o uso de cadeiras, mesas e guarda-sóis. O valor é referente ao kit completo, e não a itens específicos. O não cumprimento das regras pode resultar em multa de até R$ 4.347,88, apreensão de mercadorias e equipamentos, suspensão das atividades por 30 dias e, em casos de reincidência, cassação do alvará. Em Itaipu, cada quiosque pode disponibilizar até 30 módulos de mesas, cadeiras e guarda-sóis na faixa de areia. Em Piratininga e Camboinhas, são permitidos até 70 kits por comércio, devendo ser respeitada uma distância mínima de três metros entre os estabelecimentos vizinhos. É proibida a ocupação da vegetação de restinga, bem como a limpeza de objetos na restinga ou na faixa de areia. Além das fiscalizações, é fundamental que o frequentador que se sentir lesado denuncie sempre as situações de abuso, incluindo o grande número de mesas e cadeiras, informando o nome do estabelecimento. A população pode denunciar abusos pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).