Niterói: A Operação Verão é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e mobiliza vários órgãos municipaisLucas Benevides
A Operação Verão é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e mobiliza vários órgãos municipais. “A Operação Verão da Prefeitura de Niterói envolve servidores públicos municipais da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN), entre outras áreas. Também é muito importante que o cidadão faça a sua parte depositando o lixo adequadamente, respeitando a convivência sem utilizar caixas de som e respeitando as leis de trânsito”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
A atuação integrada garante o ordenamento da orla, a fluidez no trânsito, a fiscalização do comércio irregular, a identificação de crianças, a distribuição de água e ações preventivas nas praias da cidade. Para acelerar o atendimento e a fiscalização, foram utilizados equipamentos como quadriciclos da Guarda Municipal e drones. A SUTEN fiscalizou os guardadores de veículos, enquanto a Guarda e a Nittrans mantiveram a ordem nas vias de acesso, garantindo o cumprimento das normas.
Para garantir a segurança das crianças, agentes da Guarda Municipal distribuíram 161 pulseiras de identificação para crianças que foram determinantes para a solução rápida de nove ocorrências de crianças perdidas: seis na Praia de Itaipu e três na Praia de Itacoatiara. Ao longo do dia, três ambulantes irregulares foram abordados. Desde o início da Operação Verão 2025-2026, mais de 500 pulseiras de identificação foram distribuídas, cerca de 1.200 veículos foram autuados e 87 veículos foram rebocados. Entre as ações, também estão o reforço no ordenamento de ambulantes, o combate a estacionamentos clandestinos e a fiscalização ambiental nas áreas de restinga. A Operação Verão vai continuar durante toda a alta estação, que vai até março de 2026.
