Niterói: Professor Luiz Antonio Simas e Cordão da Bola Preta são homenageados com a Medalha TiradentesDivulgação

Publicado 28/12/2025 15:50

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) entregou a Medalha Tiradentes ao professor e escritor Luiz Antonio Simas, neste sábado (27), durante evento cultural no Alfa Bar, Centro do Rio, palco para grandes encontros de representantes do legítimo samba de raiz. O parlamentar também homenageou o Cordão da Bola Preta, mais antigo bloco de Carnaval do Rio, que está completando 107 anos, e foi declarado em 2025 patrimônio histórico, cultural imaterial do Estado do Rio através da Lei 10.902, de sua autoria.

“O Simas canaliza o direito à democracia, ao combate às injustiças, o resgate da história, a defesa dos negros, dos índios e da nossa cultura, além de transformar todo o nosso sentimento num patrimônio, de fato, material por todos os livros que ele já escreveu e por tudo que ele coloca na composição das suas músicas. Entregar a Medalha Tiradentes ao Simas é uma honra, é reconhecer o seu trabalho pela valorização da educação, da cultura popular brasileira, em especial o Carnaval carioca”, enfatizou Vitor Junior que concedeu a honraria com a coautoria da deputada estadual Marina do MST (PT).

“Simas não apenas merece essa honraria, ele construiu o direito a ela através de sua dedicação absoluta à cultura popular e à brasilidade. Ao lado do deputado Vitor Junior, reafirmamos o compromisso da Assembleia Legislativa em valorizar aqueles que dedicam a vida à história e à alma do povo fluminense”, declarou Marina que também participou do evento.

O professor, escritor e historiador Luiz Antonio Simas agradeceu a homenagem. A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense. “Quero dedicar esta homenagem aos personagens dos livros que eu escrevo e das músicas que componho, das aulas que eu dou na rua há mais de 15 anos. Fundamentalmente ao povo do Rio de Janeiro”, disse sob aplausos.

Luiz Antonio Simas recebeu ainda o Título de Cidadão Niteroiense concedido pelo vereador Anderson Pipico (PT) durante o evento, que contou também com a presença da primeira-dama de Niterói, Fernanda Sixel Neves.

O presidente do Cordão da Bola Preta, Pedro Ernesto Marinho, também expressou gratidão ao falar da homenagem do deputado Vitor Junior pelo título de patrimônio imaterial do Estado ao bloco de Carnaval. “Não existem palavras para expressar a emoção de ver o Cordão da Bola Preta ser reconhecido como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio. Muito obrigado, deputado Vitor Junior. Vamos continuar lutando firme e forte, porque o Bola Preta merece continuar a sua trajetória. O Bola Preta é, com certeza, um fato muito positivo para a nossa cidade e para o nosso estado”, afirmou Pedro.

Vitor Junior reforçou que a homenagem ao Cordão da Bola Preta tem como objetivo preservar a memória, valorizar as tradições e garantir que essa manifestação cultural siga encantando gerações. “Por sua importância histórica, cultural e para a memória do Carnaval, nada mais justo que este Título, perpetuando seu legado de luta e resistência que atravessou gerações e hoje arrasta milhares de foliões no Carnaval pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro", ressaltou o deputado.

