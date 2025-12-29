Niterói: Dom Geraldo, que ficou para a apresentação musical, aproveitou para desejar um feliz 2026 para todos os niteroienses - Luciana Carneiro

Niterói: Dom Geraldo, que ficou para a apresentação musical, aproveitou para desejar um feliz 2026 para todos os niteroiensesLuciana Carneiro

Niterói – O forte calor deste domingo (28) não afastou niteroienses e turistas que subiram a Ilha da Boa Viagem para acompanhar a última missa do ano na capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. Celebrada por Dom Geraldo de Paula Souza, bispo auxiliar de Niterói, a cerimônia foi centrada nas famílias e no fim do ano jubilar. Após a liturgia, o grupo Tom Brasileiro encerrou as cantatas do Natal Estrelado Niterói com um repertório que misturou chorinho, forró e músicas natalinas com toque brasileiro.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância da Ilha da Boa Viagem para a cidade. O local, tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), foi reaberto para visitação este ano, após obras que envolveram restauro de edificações e contenção de encostas.

“A ilha é um lugar especial de Niterói, com belezas naturais incríveis e muita história. Nos últimos anos, após conseguirmos a municipalização da gestão do espaço, restauramos esse patrimônio histórico do século XVII, que estava completamente abandonado. Em 2025, mais de cem mil niteroienses e visitantes já conheceram e se encantaram com esse local, que pertence a todos nós e reúne história, fé e cultura”, reforçou Rodrigo Neves.

Após a missa na capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o grupo Tom Brasileiro, formado por músicos que passaram pelo Programa Aprendiz Musical, encerrou as cantatas do Natal Estrelado Niterói com músicas que animaram o público. No repertório, versões instrumentais de “Jingle bell rock” e “Anoiteceu”, uma mistura de “Brasileirinho” com “Bate o sino”, o forró “Sanfona sentida” e vários chorinhos, entre outras canções.

Dom Geraldo, que ficou para a apresentação musical, aproveitou para desejar um feliz 2026 para todos os niteroienses. “Que seja um ano abençoado, de muitas realizações. Que todos tenham a alegria de poder estar nesse espaço turístico e religioso que é a Ilha da Boa Viagem, pedindo a Nossa Senhora da Boa Viagem que ajude a gente a fazer uma boa travessia nesse ano de 2026”, desejou o bispo auxiliar de Niterói.

Além de Rodrigo Neves, acompanharam a missa e a apresentação musical a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves; o ex-prefeito Axel Grael e outras autoridades municipais.

