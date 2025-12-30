Niterói: Projeto prevê o fim dos históricos alagamentos no entorno do Estádio do Caio Martins - Divulgação

Niterói: Projeto prevê o fim dos históricos alagamentos no entorno do Estádio do Caio MartinsDivulgação

Publicado 30/12/2025 17:33

Niterói – A Prefeitura concluiu o projeto básico de macrodrenagem que vai solucionar os recorrentes problemas de alagamento no entorno do Estádio Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul da cidade, e nas áreas adjacentes, e vai lançar o edital de licitação para contratação da empresa que ficará responsável pela execução da obra. O investimento prevê um sistema moderno e integrado de drenagem com escoamento para um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros. Após a conclusão da licitação, a partir da publicação da Ordem de Início, a previsão é de que as obras durem cerca de 30 meses.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, explicou que o projeto vai transformar a vida dos moradores que enfrentam enchentes na região há muitas décadas. “Estamos dando um passo histórico para resolver definitivamente um problema de mais de 50 anos de enchentes na Av. Roberto Silveira, no Largo do Marrão e em outras áreas de Icaraí e Santa Rosa. Depois de meses de estudos com uma equipe de engenheiros especializados, chegamos a um projeto moderno e eficiente, que inclui grandes galerias de drenagem em várias ruas do entorno e um reservatório subterrâneo com grande capacidade de armazenar a água da chuva. Essa é uma obra que vai transformar a vida de milhares de pessoas, trazendo mais segurança, qualidade de vida e valorização para toda a região que vai marcar a história de Niterói”, destacou Neves.

De acordo com o projeto, estão previstas a construção de grandes galerias nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, além de intervenções de microdrenagem em um quadrilátero formado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e a Avenida Roberto Silveira. Serão construídos aproximadamente seis quilômetros de novas redes, abrangendo também o Jardim Icaraí, parte de Santa Rosa e áreas próximas.

Toda a água captada pela chuva será direcionada para um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros, que será instalado no terreno do Estádio Caio Martins. O reservatório ocupará cerca de dois terços do campo de futebol, e a parte das arquibancadas voltadas para a rua Presidente Backer será demolida. O sistema contará com três bombas de sucção responsáveis por armazenar e liberar, de forma controlada, o fluxo de água para o Rio Icaraí, reduzindo de maneira significativa os riscos de enchentes e alagamentos na região. Um sistema semelhante já funciona com sucesso na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.

A elaboração do projeto básico demandou seis meses de estudos e investimento de R$ 1,4 milhão, garantindo a preservação das estruturas dos imóveis do entorno, que não sofrerão qualquer intervenção. Entregas importantes em 2025 - A Prefeitura de Niterói entregou, no dia 23 de dezembro, as obras de macrodrenagem dos bairros da Engenhoca e do Barreto. Todas as vias impactadas pelas obras receberam, para além da macrodrenagem, nova pavimentação asfáltica e requalificação de calçadas e meios-fios. “Esse ano, entregamos obras muito importantes como a obra de macrodrenagem do Barreto e da Engenhoca, na Zona Norte, do Campo Belo, na Região Oceânica, e também em Charitas, na Zona Sul. Estamos seguindo com o nosso planejamento para fazer de Niterói uma cidade cada vez mais resiliente e com qualidade de vida para o cidadão”.

