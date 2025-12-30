Niterói: é fundamental que o frequentador que se sentir lesado denuncie situações de abuso, incluindo o excesso de mesas e cadeiras, informando o nome do estabelecimento - Lucas Benevides

Niterói: é fundamental que o frequentador que se sentir lesado denuncie situações de abuso, incluindo o excesso de mesas e cadeiras, informando o nome do estabelecimentoLucas Benevides

Publicado 30/12/2025 17:28

Niterói - Mais de 300 mil pessoas ocuparam as praias de Niterói ao longo deste fim de semana (27 e 28) marcado por calor intenso. Mesmo com a orla lotada, não houve registros de ocorrências graves e o clima foi de tranquilidade. O resultado positivo reflete o planejamento e a atuação integrada da Prefeitura de Niterói, por meio da Operação Verão, que garantiu segurança, ordenamento e lazer para quem escolheu a cidade para aproveitar os dias de sol. Drones e quadriciclos auxiliaram a fiscalização, apontando possíveis irregularidades aos agentes que atuam nas areias.

“Niterói é uma cidade com praias lindas, frequentadas pelos niteroienses e procuradas por milhares de visitantes. No fim de semana, tivemos cerca de 300 mil pessoas nas praias, em clima de paz, sem ocorrências graves, o que indica a efetividade do planejamento da Operação Verão. Queremos que as pessoas aproveitem as praias, mas sem impedir o ir e vir e respeitando as leis de trânsito”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a Operação Verão da Prefeitura de Niterói mobiliza diversos órgãos municipais. A operação, que termina em março, envolve servidores da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN), entre outras áreas.

A atuação integrada garante o ordenamento da orla, a fluidez do trânsito, a fiscalização do comércio irregular e a identificação de crianças. Entre as ações, estão o reforço no ordenamento de ambulantes, o combate a estacionamentos clandestinos e a fiscalização ambiental nas áreas de restinga. Desde o início da Operação Verão 2025-2026, cerca de 1.200 veículos foram autuados e 87 veículos foram rebocados.

Para garantir a segurança das crianças, agentes da Guarda Municipal distribuíram pulseiras de identificação, que foram determinantes para a solução rápida de nove ocorrências de crianças perdidas: seis na Praia de Itaipu e três na Praia de Itacoatiara.

Quiosques – Fiscais da Prefeitura também atuaram para coibir abusos praticados por quiosques nas praias da cidade. Agentes municipais determinaram o cumprimento de um decreto de janeiro de 2025, que estabelece o limite máximo de R$ 21,73 que pode ser cobrado pelos estabelecimentos aos banhistas para o uso de cadeiras, mesas e guarda-sóis. O valor é referente ao kit completo, e não a itens específicos. O descumprimento das regras pode resultar em multa de até R$ 4.347,88, apreensão de mercadorias e equipamentos, suspensão das atividades por 30 dias e, em casos de reincidência, cassação do alvará.

Em Itaipu, cada quiosque pode disponibilizar até 30 módulos de mesas, cadeiras e guarda-sóis na faixa de areia. Em Piratininga e Camboinhas, são permitidos até 70 kits por comércio, devendo ser respeitada uma distância mínima de três metros entre os estabelecimentos vizinhos. É proibida a ocupação da vegetação de restinga, assim como a limpeza de objetos na restinga ou na faixa de areia.

Além das fiscalizações, é fundamental que o frequentador que se sentir lesado denuncie situações de abuso, incluindo o excesso de mesas e cadeiras, informando o nome do estabelecimento. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública.