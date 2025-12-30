Niterói: Animal silvestre foi encontrado em residência no Rio d?Ouro e recebeu atendimento da Guarda Municipal Divulgação
Visita inesperada na varanda: preguiça é resgatada e devolvida à natureza
Animal silvestre foi encontrado em residência no Rio d’Ouro, recebeu atendimento da Guarda Municipal e foi reintegrado ao habitat natural em São Francisco
Chefs apostam em cardápios especiais para a hora da virada
Bruno Marasco, à frente da Antica Trattoria Marasco, aposta em clássicos que simbolizam fartura e prosperidade
Último domingo do ano teve missa e música na Ilha da Boa Viagem
Com a presença do prefeito Rodrigo Neves, bispo auxiliar de Niterói realizou a celebração religiosa, e o grupo Tom Brasileiro encerrou as cantatas de Natal da cidade
Luiz Antonio Simas e Cordão da Bola Preta são homenageados pelo deputado Vitor Junior
A Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense
Operação Verão garante ordenamento em dia de grande movimento nas praias
Distribuição de pulseiras é determinante para a identificação rápida de crianças perdidas
Réveillon tem esquema especial e integrado para garantir uma festa segura e organizada
Operação mobiliza mais de 800 agentes e inclui interdições viárias, postos médicos, pontos de observação e ações preventivas. Pela primeira vez, haverá barreiras de fiscalização em Icaraí
