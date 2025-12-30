Niterói: Previdência do município termina o ano com superávit, e é a única do Estado do Rio de Janeiro nessa condição - Divulgação

Niterói: Previdência do município termina o ano com superávit, e é a única do Estado do Rio de Janeiro nessa condiçãoDivulgação

Publicado 30/12/2025 17:24

Niterói - A Prefeitura de Niterói alcançou um marco histórico na gestão fiscal e previdenciária do município. Em pouco mais de uma década, o Fundo Municipal de Previdência de Niterói saltou de cerca de R$ 13 milhões, em 2013, para R$ 2,422 bilhões em 2025, resultado de planejamento, responsabilidade fiscal e decisões técnicas rigorosas.

Para o prefeito Rodrigo Neves, os resultados são fruto de escolhas claras e compromisso com o interesse público.

“Quando assumi o governo em 2013, a Previdência de Niterói tinha pouco mais de R$ 12 milhões e estava completamente desestruturada. Hoje, chegamos a R$ 2,422 bilhões, com uma previdência equilibrada, superavitária e segura. Governar com seriedade é garantir salário em dia hoje e aposentadoria digna para amanhã. Nada disso acontece por acaso: é resultado de planejamento, honestidade e responsabilidade fiscal. Uma gestão pública eficiente vai além das entregas visíveis do cotidiano: começa na organização das contas, no planejamento de longo prazo e na proteção do futuro”, reforçou o prefeito.

A reestruturação da previdência municipal teve início em 2013, no primeiro ano da gestão do prefeito Rodrigo Neves, quando Niterói enfrentava sérios problemas fiscais e previdenciários. À época, o município estava há cinco anos sem o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), o que impedia o acesso a financiamentos e convênios com os governos federal e estadual.

A partir de uma ampla reforma, a administração municipal promoveu medidas estruturantes como o combate a supersalários, o fim de privilégios, a adoção de políticas de compliance, prevenção a riscos e critérios rigorosos para aplicação dos recursos previdenciários.

Hoje, a Previdência de Niterói é equilibrada e superavitária, sendo a única do Estado do Rio de Janeiro nessa condição, o que evita a retirada de recursos do orçamento da saúde, da educação e da segurança para cobrir déficits previdenciários — realidade comum em muitos municípios e estados brasileiros.

De acordo com o presidente da NitPrev, Heitor Moreira, todo o processo da gestão dos recursos previdenciários foi conduzido sem a utilização de investimentos de alto risco, garantindo segurança e solidez ao patrimônio dos servidores. “Esse resultado extraordinário se deve a uma gestão previdenciária séria e íntegra. Para o investimento dos nossos recursos, as instituições financeiras passam por um processo rigoroso de avaliação e de seleção. De 2024 para 2025, o nosso fundo cresceu aproximadamente 20%, com um valor de quase R$ 400 milhões”, explicou Heitor.