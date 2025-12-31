Niterói: espetáculo pirotécnico terá duas toneladas de fogos de baixo estampido, com efeitos visuais variados em um grande show de luzes e cores - Evelen Gouvêa

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves realizou, nesta terça-feira (30), a vistoria técnica das balsas que serão responsáveis pelo transporte e pela detonação dos fogos do espetáculo pirotécnico do Réveillon 2026. A inspeção faz parte do conjunto de ações de planejamento e segurança adotadas pelo município para garantir uma virada de ano tranquila para moradores e visitantes. Serão duas toneladas de fogos que formarão desenhos variados no céu. A novidade fica por conta dos equipamentos pirotécnicos que colorem o céu dos parques da Disney.

"Fizemos, nesta manhã, uma vistoria das balsas que vão carregar os fogos de artifício para o Réveillon e está tudo muito bem organizado, com o licenciamento dos órgãos e dos fogos. Esse ano, mais uma vez, teremos foguetes de baixo estampido, sobretudo pela preocupação com as pessoas com o transtorno do espectro autista, idosos e os pets. Teremos um show lindo com fogos vindos da Disney. Esperamos todos aqui", ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

As embarcações estão sendo equipadas no estaleiro Dialcar Serviços Marítimos, localizado na Ilha da Conceição, onde passam por rigorosos protocolos de segurança antes de serem posicionadas no mar. No total, serão utilizadas cinco balsas na Praia de Icaraí, ancoradas a aproximadamente 500 metros da faixa de areia. "Para o Réveillon de Icaraí serão cinco balsas, três rebocadores e três lanchas. Teremos uma equipe de cerca de 25 pessoas envolvidas. Amanhã, a partir das 7h, já começamos a rebocar as balsas e fazer o posicionamento delas na praia", explicou João Guerra, gerente comercial da Camorim e Serviços Marítimos.

O espetáculo pirotécnico terá cerca de 16 minutos de duração. Serão cerca de duas toneladas de fogos de baixo estampido, com efeitos visuais variados em um grande show de luzes e cores. "Conseguimos, pela primeira vez, entrar na fábrica da Disney e trazer os mesmos fogos usados nos shows lá para a Niterói para fazer um espetáculo diferente. A expectativa é muito grande e as pessoas podem esperar muita emoção", destacou Arthur Domberg, responsável pela empresa de pirotecnia.

A vistoria contou com a presença de equipes da Prefeitura, o presidente da Câmara de Vereadores, Milton Cal, representantes da Águas de Niterói e da empresa Camorim, técnicos especializados e a equipe da Defesa Civil. Cada balsa contará com técnicos embarcados durante o espetáculo, preparados para agir em qualquer eventualidade.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia seguirá monitorando as condições meteorológicas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, garantindo que o espetáculo ocorra dentro dos parâmetros técnicos e de segurança estabelecidos.

"O trabalho da Defesa Civil é acompanhar toda a montagem da estrutura, desde entender o evento e toda a parte de segurança voltada à proteção das pessoas para evitar possíveis incidentes e situações de pânico, além do cuidado voltado à condição meteorológica. Está prevista a chegada de chuva para quarta-feira. Vamos analisar para saber se é de alta, média ou de baixa intensidade e acompanhar, em tempo real, durante a realização do evento. Além disso, temos um trabalho conjunto com os Bombeiros e a equipe do GMAR (Grupamento Marítimo) dos Bombeiros, por conta da possibilidade de ondas mais elevadas. Estamos com todo o trabalho preventivo para evitar situações de risco e, caso ocorra, termos a resposta o mais rápido possível", afirmou o secretário-adjunto de Defesa Civil, Walace Medeiros.

Show de fogos - A concessionária Águas de Niterói, patrocinadora oficial da queima de fogos do Réveillon do município há mais de 20 anos, vai garantir um espetáculo pirotécnico na Praia de Icaraí para celebrar o início do ano de 2026. “A Águas de Niterói entende que seu papel vai além do saneamento. Investir em cultura, lazer e bem-estar também é cuidar da cidade e das pessoas. O Réveillon da Praia de Icaraí, com um grande show musical e uma queima de fogos pensada para encantar e respeitar a população, é o nosso presente para Niterói. É uma forma de agradecer a confiança dos moradores e celebrar, junto com eles, a chegada de um novo ano com alegria, inclusão e responsabilidade”, destacou o diretor-executivo da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.