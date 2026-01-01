Niterói: público que foi à Praia de Icaraí se divertiu em paz e com segurança - Divulgação

Publicado 01/01/2026 16:19

Niterói - A cidade de Niterói viveu uma virada de ano histórica. O Réveillon 2026 teve público recorde, organização e segurança. Cerca de 700 mil pessoas participaram da festa na Praia de Icaraí, ao som de Ludmila, Nando Reis e da Viradouro, em um evento sem qualquer ocorrência grave.

“Foi um Réveillon inesquecível. Fiquei muito emocionado com as pessoas que vieram brindar esse novo ciclo com a gente. Pessoas que vieram de muitos lugares da cidade e do Brasil. Cuidamos de tudo com muito amor. Esse foi o melhor Réveillon da história da nossa cidade. Uma festa feita com muita segurança e muito planejamento. É uma sensação boa de dever cumprido. Entramos com força total em 2026 e a cidade vai seguir nesse caminho de ser a melhor cidade para viver, prosperar e ser feliz”, reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O Réveillon de Niterói contou com uma grande operação integrada, envolvendo cerca de 2.500 profissionais, entre guardas municipais, policiais militares, agentes de trânsito, equipes de saúde, produção dos shows, técnicos e trabalhadores da limpeza urbana. O planejamento contou com a atuação de diversos órgãos da Prefeitura, além do apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, garantindo tranquilidade para moradores e visitantes.

A Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos de segurança, realizou ações preventivas e operacionais que resultaram na apreensão de cerca de 600 quilos de vidro, entre garrafas e copos, proibidos nos locais de aglomeração.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, comemorou o resultado. "Foi o Réveillon mais tranquilo que tivemos. O planejamento que fizemos em conjunto com todos os órgãos e forças policiais deu muito certo. Com um público estimado de 700 mil pessoas, não tivemos ocorrências graves. A organização funcionou e o público colaborou muito”.

A programação começou às 20h, com a apresentação da Orquestra Aprendiz Musical, que abriu a noite com sensibilidade e emoção. Na sequência, Nando Reis subiu ao palco e embalou o público com sucessos que atravessam gerações, como “All Star”, “Por Onde Andei” e “Os Cegos do Castelo”, transformando a orla em um grande coral a céu aberto.

O samba tomou conta da areia com a energia contagiante da Unidos do Viradouro, com o intérprete Wander Pires aquecendo o público para a contagem regressiva mais esperada do ano. À meia-noite, um espetáculo pirotécnico de baixo estampido, com 16 minutos de duração e aproximadamente duas toneladas de fogos, iluminou o céu de Niterói com um show de luzes e cores. As balsas, posicionadas a cerca de 500 metros da faixa de areia, garantiram segurança e um visual impactante.

Ludmilla encerra noite histórica em grande estilo

Nos primeiros minutos de 2026, Ludmilla tomou conta do palco e encerrou a festa em grande estilo. Com carisma, potência e um repertório animado, a cantora transformou a Praia de Icaraí em uma grande pista de dança, ao som de “É Hoje”, “Bom” e outros sucessos.

"Foi muito empolgante. Ao longo do dia, recebi muitas mensagens, fotos e vídeos da galera chegando cedo para ficar pertinho do palco. Me preparei muito e montei um repertório animado para a gente entrar em 2026 com tudo. Estar em Niterói é muito especial. Para o próximo ano, desejo muita paz e saúde para todo mundo. Recebam minha energia onde estiverem”, afirmou a cantora.

No trânsito, a NitTrans removeu 38 veículos . Além disso, 17 infrações foram registradas em ações diretas da GM. A estrutura montada pela Secretaria de Saúde de Niterói realizou 153 atendimentos durante o Réveillon, mas sem nenhuma ocorrência grave. O trabalho também teve foco especial na proteção das crianças. Mais de 600 pulseiras de identificação foram distribuídas, garantindo mais segurança às famílias. Nenhuma criança precisou de atendimento médico nem foi registrada como desaparecida.

