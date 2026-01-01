Niterói: garis iniciaram os trabalhos às 5h30 e recolheram cerca de 55 toneladas de resíduos - Divulgação

Niterói: garis iniciaram os trabalhos às 5h30 e recolheram cerca de 55 toneladas de resíduosDivulgação

Publicado 01/01/2026 16:28

Niterói - Após as comemorações de Réveillon em Niterói, a Prefeitura montou um esquema especial de limpeza em diversos pontos da cidade. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou nesta quinta-feira (1) uma grande operação nas praias e vias públicas. A previsão inicial era de que os serviços fossem concluídos até as 11h, mas, já às 9h, as praias estavam completamente limpas.

Os garis iniciaram os trabalhos às 5h30 e recolheram cerca de 55 toneladas de resíduos. Somente na Praia de Icaraí,onde ocorreram os shows promovidos pela Prefeitura de Niterói, foram retiradas aproximadamente 30 toneladas de resíduos.

De acordo com o setor operacional da empresa, o volume total de resíduos recolhidos neste ano foi menor em comparação a anos anteriores. O dado indica um resultado positivo das campanhas de conscientização realizadas ao longo de 2025 e reflete uma postura mais sustentável por parte da população.

“Nosso objetivo foi alcançado: deixar a cidade limpa antes e depois das comemorações. O esquema especial que montamos foi eficiente e concluímos a limpeza antes do previsto. Além disso, este ano tivemos uma novidade importante: pela primeira vez, disponibilizamos equipamentos para a coleta seletiva nas praias, incentivando a conscientização sobre a importância do descarte correto dos resíduos”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.

Para dar suporte à operação, as equipes da Clin utilizaram 88 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras, caminhão-pipa com água de reúso e varredeiras, além de 280 contêineres. Ao todo, 721 funcionários participaram da ação, sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade.

A companhia lembra ainda que, devido às festas de fim de ano, os horários da coleta domiciliar sofreram alterações, mas que, a partir do dia 1º de janeiro, o serviço voltou a funcionar normalmente.

Confira os dias e horários da coleta domiciliar:

Segunda a sábado, a partir das 18h

Centro, Icaraí, Santa Rosa, Charitas, Ponta D’Areia, São Lourenço, Fátima, Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Pé Pequeno, Vital Brasil, Ilha da Conceição, Jurujuba e Alameda São Boaventura.

Segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 18h

São Francisco, Cachoeiras, Maceió, Viradouro, Ititioca, Largo da Batalha, Badu, Cantagalo, Cafubá, Piratininga, Jacaré, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara e Engenho do Mato.

Terças, quintas e sábados, das 7h às 18h

Barreto, Engenhoca, Santana, Tenente Jardim, Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, Sapê, Matapaca, Vila Progresso, Rio D’Ouro e Várzea das Moças.