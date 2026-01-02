São Gonçalo: contribuinte também poderá emitir segunda via do ISS e de taxas diretamente no site - Reprodução

São Gonçalo: contribuinte também poderá emitir segunda via do ISS e de taxas diretamente no siteReprodução

Publicado 02/01/2026 13:21 | Atualizado 03/01/2026 15:44

São Gonçalo - A Secretaria de Fazenda da Prefeitura de São Gonçalo divulgou as regras, prazos e formas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD) para o exercício de 2026.

Os carnês do IPTU 2026 têm previsão de envio aos contribuintes a partir do próximo dia 5. Além do recebimento físico, os moradores também poderão acessar e emitir o documento de forma digital pelo site oficial da Prefeitura, a partir de 2026. O contribuinte também poderá emitir segunda via do ISS e de taxas diretamente no site, seguindo o caminho: Página inicial > Serviços > Cidadão > Casa e Moradia > 2ª via IPTU/ISS/Taxas.

Os contribuintes que precisarem de atendimento presencial poderão procurar os Núcleos de Atendimento da Secretaria de Fazenda. No Centro, o atendimento acontece no Partage Shopping São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, nº 425, lojas 325 e 326, no piso L3). Em Alcântara, o atendimento é realizado no Stilo Shopping & Offices (Estrada Raul Veiga, nº 351, sala 116). A emissão da segunda via do IPTU 2026 também ficará disponível pelo WhatsApp: 21 2199-6300. O pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo em cota única poderá ser efetuado até o dia 10 de fevereiro de 2026, com os seguintes descontos progressivos e cumulativos:

Desconto de 10% (dez por cento) a todos os contribuintes que efetuarem o pagamento integral em cota única até a data-limite estabelecida; Adicional de 5% (cinco por cento) aos contribuintes que, até 30 de novembro de 2025, estavam com o IPTU e a TCLD de exercícios anteriores quitados ou com parcelamentos regularizados e em dia, e efetuarem o pagamento integral em cota única até a data-limite estabelecida; Adicional de 5% (cinco por cento) aos contribuintes que realizaram a atualização cadastral no portal eletrônico da Prefeitura (colabore.pmsg.rj.gov.br/), no menu “Serviços Digitais”, na aba “Atualização Cadastral Imobiliária de São Gonçalo”, até 30 de novembro de 2025, e efetuarem o pagamento integral em cota única até a data-limite estabelecida.