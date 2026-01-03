São Gonçalo: para ser atendido, basta o cidadão levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação - Divulgação

São Gonçalo - Com o período de férias escolares, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo faz um alerta importante aos pais e responsáveis: este é o momento ideal para colocar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes em dia. Com a rotina mais tranquila e maior disponibilidade de horários, o período favorece a ida às unidades de saúde para garantir que todas as doses do Plano Nacional de Imunização (PNI) estejam atualizadas.



“Manter a imunização em dia é fundamental para proteger contra diversas doenças preveníveis, muitas delas já controladas no Brasil, como sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, hepatites e meningites. A atualização da caderneta evita surtos, reduz internações e garante mais segurança durante o retorno às aulas e demais atividades. Com o esquema vacinal completo, as crianças têm mais proteção e contribuem para a segurança coletiva. Com a prevenção em dia, as crianças iniciam o próximo ano letivo mais protegidas e saudáveis”, disse a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.



As vacinas são responsáveis pelo fim e controle de muitas doenças. O exemplo mais recente foi com a pandemia de covid-19. Nas unidades, a condição clínica do paciente e as cadernetas são avaliadas. A aplicação das vacinas, que podem ser aplicadas no mesmo dia, com raras exceções, vai depender do histórico de cada gonçalense. Elas só não podem ser aplicadas em casos de febre. Todas as vacinas são seguras e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Quem perdeu a Caderneta de Vacinação terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas conforme a idade.



Cibelle Rodrigues de Carvalho, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, destacou que a vacinação continua sendo uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde infantil. “As férias trazem uma ótima oportunidade para revisar a caderneta com calma sem atrapalhar a rotina escolar. Muitas famílias conseguem organizar melhor a rotina nesse período e isso facilita o comparecimento às unidades. É essencial que os pais não deixem para depois, porque cada dose atrasada representa um risco desnecessário. Proteger uma criança é um ato de amor e de responsabilidade com a saúde dos nossos filhos e de toda a comunidade”, afirmou.



Para ser atendido, basta levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação nas unidades de saúde da família (USFs) que têm sala de vacinação. A maioria das unidades abre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O gonçalense deve chegar até as 16h30. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto pontos facultativos e feriados.



Diferença entre vacinação e imunização



Para ser imunizado, é importante completar todas as doses recomendadas do esquema vacinal. Logo, quando a vacina é de dose única, a primeira dose já imuniza. Quando a vacina necessita da aplicação de mais doses, a imunização só acontece quando todas são aplicadas no indivíduo no período previsto. A imunização é o desenvolvimento da proteção para a doença para a qual a pessoa foi vacinada. Significa que a pessoa produziu anticorpos contra a doença.



Vacinas disponíveis para crianças até 5 anos



BCG (formas graves de tuberculose) - ao nascer



Hepatite B - ao nascer



Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) - 2 e 4 meses



Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) - 2, 4 e 6 meses



VIP (poliomielite injetável) - 2, 4 e 6 meses



Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) - 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses



Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) - 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses



Covid-19 - 6, 7 e 9 meses



Influenza - uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias



Febre Amarela - 9 meses e 4 anos



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 12 meses



Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) - 15 meses



Hepatite A - 15 meses



DTP (difteria, tétano e coqueluche) - 15 meses e 4 anos



Varicela (catapora) - 4 anos



Vacinas disponíveis para crianças com mais de 7 anos e adolescentes



Hepatite B - A partir de 7 anos de idade



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal



HPV quadrivalente - de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) - a partir da 20ª semana de gestação



Qdenga (quatro tipos de vírus da dengue: Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4) - de 10 a 20 anos em duas doses

Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) - uma dose de 11 a 14 anos



Vacinas disponíveis para adultos



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela - dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos



Hepatite B - Sem comprovação vacinal: 3 doses



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) - a partir da 20ª semana de gestação, profissionais de saúde (neonatal e pediatria) e profissionais de creche que lidam com menores de 4 anos.

