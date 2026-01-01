São Gonçalo: a atual gestão também avança na climatização das escolas da rede municipal - Renan Otto

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo segue reforçando o compromisso com a educação municipal de qualidade. Desde 2022, ainda no primeiro mandato do prefeito Capitão Nelson, já entregou quatro novas creches, nos bairros Marambaia, Almerinda, Jardim Bom Retiro e Porto do Rosa, com ensino em horário integral para os alunos. Além dessas, o município está finalizando a construção de mais uma creche, no bairro Jardim Miriambi e a reforma de outra unidade no bairro Anaia Grande. Esta iniciativa garante, no total, aproximadamente novas 600 vagas na modalidade Educação Infantil. Há, ainda, licitação em andamento para mais uma creche, em Nova Cidade.

A construção das creches é fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo. Os projetos contam com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos de 0 a 5 anos e 11 meses. Além das novas unidades, a Secretaria de Educação segue com a manutenção corretiva e preventiva de todas as unidades, com reparos de manutenção na infraestrutura dos espaços escolares. A climatização das escolas também está avançando: ao todo, a rede municipal já conta com 36 unidades climatizadas e oito em processo de climatização.

