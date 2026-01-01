São Gonçalo: a atual gestão também avança na climatização das escolas da rede municipalRenan Otto
São Gonçalo entrega novas creches neste ano de 2026
Atual gestão também avança na climatização das escolas da rede municipal
São Gonçalo entrega novas creches neste ano de 2026
Atual gestão também avança na climatização das escolas da rede municipal
São Gonçalo inova em práticas na Saúde e projetos viram referência
Descentralização do serviço de transfusão de sangue otimiza atendimento nas unidades
Prefeitura abordou mais de 14 mil motocicletas com a Operação Tolerância Zero em 2025
Neste ano, foram apreendidos mais de 450 veículos com irregulares
Hemonúcleo de São Gonçalo abre nesta quarta-feira até meio-dia
Estoques de sangue estão baixos e há necessidade de doadores
São Gonçalo mantém serviços essenciais durante o feriadão
Restaurante do Povo terá ceia de Ano Novo dia 31
Saúde aprimora atendimento com uso de tecnologia
Sistemas implantados em São Gonçalo são referência no País
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.