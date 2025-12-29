São Gonçalo: o projeto Cidade Ilustrada entregou o mural Povo Preto de São Gonçalo, que celebra personalidades negras que nasceram no município - Divulgação

São Gonçalo: o projeto Cidade Ilustrada entregou o mural Povo Preto de São Gonçalo, que celebra personalidades negras que nasceram no municípioDivulgação

Publicado 29/12/2025 14:49

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo vem passando por uma expressiva transformação visual e cultural por meio das artes urbanas. Muros, praças e equipamentos públicos da cidade têm sido ocupados por grandes painéis artísticos, resultado das ações do Cidade Ilustrada, projeto da Secretaria de Turismo e Cultura, que vem consolidando o município como referência de arte urbana.

Com curadoria do artista Marcelo Eco, coordenação de Raf Pereira, o projeto reúne importantes nomes da cena artística local. Participaram da produção dos murais os artistas Gustavo Amaral (Gut), Marcelo Alio, Leandro Ribeiro (Mpop), Thiago Moreira da Silva (Tr3p), Victor Barreto Araújo (Victor 32), Márcio Vieira (Mac), Glaucio Vênus, Igor Skid, Leda Daguimar, Vinícius Pereira de Medeiros (Siri do Muro), Eduardo Lima (Dudu), Douglas Civic e Ewerton Taz, entre outros.

Somente em 2025, mais de 30 painéis foram finalizados, espalhados por diferentes bairros da cidade. As intervenções também ocuparam equipamentos municipais e promoveram intercâmbios culturais, como a parceria Conexão Grafite: Volta Redonda x São Gonçalo, que proporcionou a troca de experiências entre artistas das duas cidades e homenageou talentos gonçalenses.

“O Cidade Ilustrada é um projeto que valoriza a nossa cultura urbana e fortalece a identidade do gonçalense. Cada mural é também um instrumento de pertencimento e de valorização dos nossos talentos locais”, destaca a secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Entre os destaques do projeto estão os painéis que homenageiam personalidades nascidas em São Gonçalo, como Vini Jr, Altay Veloso e o grupo Os Garotin, localizados na Avenida Presidente Kennedy. Também ganharam destaque o painel Consciência Coletiva e o Caligrafismo Humano, na Praça dos Ex-Combatentes. “Cresci em São Gonçalo e ver a cidade ocupada por arte, com artistas daqui pintando suas próprias histórias nos muros, é algo muito simbólico. O Cidade Ilustrada mostra que a cidade tem talento e potência criativa, e que nossos espaços também podem ser lugares de inspiração e orgulho”, afirma Marcelo Eco, curador do projeto.

Encerrando o ano, o Cidade Ilustrada entregou o mural Povo Preto de São Gonçalo, que celebra personalidades negras que nasceram ou construíram grande parte de sua trajetórias no município e que contribuíram de forma significativa para a história local e nacional, reforçando o compromisso do projeto com memória, identidade e representatividade.



Desde sua criação, o Cidade Ilustrada apresenta crescimento contínuo:



2021: 3 painéis (início em setembro)



2022: 5 painéis



2023: 17 painéis



2024: 15 painéis



2025: 30 painéis