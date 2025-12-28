São Gonçalo: Entre 2023 e 2025, o projeto contabilizou mais 1100 matrículas ativas e mais de mil formandos, comprovando sua efetividade - Divulgação

Publicado 28/12/2025 16:11

São Gonçalo - Inclusão social e oportunidades através da cultura. Essa é a essência do Projeto CRIA SG, desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, que nasceu com o propósito de ser o pontapé inicial para aqueles que desejam ter a arte como parte de sua trajetória de vida.

O CRIA SG foi lançado oficialmente em maio de 2023, oferecendo aulas gratuitas de teatro, dança, música, coral, artesanato e audiovisual para maiores de 14 anos, ministradas nos equipamentos culturais do município. O projeto rapidamente se consolidou como um símbolo de inclusão e valorização da cultura local, abrindo caminhos para centenas de jovens e adultos gonçalenses.

De acordo com Beto Baiano, idealizador do projeto, a inspiração para criar o projeto veio de um momento marcante vivido durante uma exposição no hall do Teatro Municipal. "Sempre tivemos o desejo de desenvolver o projeto, mas após o pedido de uma mãe, que me confidenciou que seu grande sonho era ter o filho mais novo envolvido com a arte, pois o mais velho, infelizmente, seguiu para o caminho do crime, decidimos tirar essa iniciativa do papel. Sabemos que a arte salva vidas. Além disso, entendemos que precisamos profissionalizar os artistas da nossa cidade. Nossa expectativa é tornar a cultura acessível", relembrou.

O sucesso do CRIA SG foi imediato. Em seu primeiro ano, 2023, o projeto contou com cerca de 400 inscrições. Em 2024, esse número subiu para 600 inscritos, e em 2025 atingiu 900 interessados, em apenas duas semanas de inscrições, consolidando-se como uma das principais políticas públicas culturais do município. Entre 2023 e 2025, o projeto contabilizou mais 1100 matrículas ativas e mais de mil formandos, comprovando sua efetividade em promover acesso à cultura, formação artística e desenvolvimento pessoal. Hoje, o CRIA SG é reconhecido não apenas como um projeto de ensino, mas como um movimento de transformação social. As oficinas gratuitas formam novos artistas, despertam talentos e fortalecem o sentimento de pertencimento à cidade.

“Eu fico extremamente feliz de ver esse projeto crescendo a cada ano. Poder somar e potencializar os artistas na nossa cidade é a nossa motivação. A gente tem trabalhado para que esse número dobre no próximo ano”, reforçou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Com uma trajetória marcada por emoção, dedicação e resultados concretos, o projeto CRIA SG segue escrevendo capítulos importantes na história cultural de São Gonçalo. Hoje, oferece curso de grafite, com profissionais do Cidade Ilustrada, outro projeto bem-sucedido. O CRIA reafirma, ano após ano, que a arte é um caminho de inclusão, esperança e transformação.