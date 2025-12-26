São Gonçalo: o projeto é uma iniciativa da Defesa Civil em parceria com a Secretaria de Educação - Divulgação

São Gonçalo: o projeto é uma iniciativa da Defesa Civil em parceria com a Secretaria de EducaçãoDivulgação

Publicado 26/12/2025 07:48

São Gonçalo - As equipes da Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo já estão a postos para agir em caso de ocorrências neste verão. Ao longo de todo o ano, uma série de ações visando a integração de forças com as demais secretarias municipais e agências externas e a atuação coordenada foi colocada em prática, a fim de garantir um atendimento ágil e eficaz à população.

O resultado foi a elaboração do Plano Municipal de Contingência 2025/2026, consolidado ao longo de vários encontros neste ano e que traz, de forma detalhada, as atribuições de cada secretaria diretamente envolvida nas ações imediatas a serem tomadas em caso de ocorrências no município, em especial durante as fortes chuvas típicas de verão. Além disso, durante todo o ano, a Defesa Civil se fez presente nas ruas, cumprindo uma agenda de atividades para levar orientação, conscientização e prevenção de desastres aos gonçalenses. Somente em 2025, a Defesa Civil formou cerca de 120 pessoas no curso de voluntários e promoveu dez exercícios simulados de desocupação das comunidades, orientando moradores sobre como agir em caso de ocorrências e sinalizando as rotas de fuga e pontos de apoio, no caso de acionamento de sirenes.

Neste ano, foram formados voluntários de vários bairros, como Porto do Rosa, Salgueiro, Pita, Neves, Jockey e outros. No curso, todos aprendem sobre noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros.

Outro projeto considerado fundamental é o Defesa Civil do Futuro, que neste ano atingiu cerca de 300 alunos, com atividades teóricas e práticas. Os estudantes recebem noções de risco ambiental, cidadania, meteorologia, descarte correto do lixo, plantio e reflorestamento e primeiros socorros, além de desenvolver oficinas de pluviômetros caseiros feitos com garrafas plásticas.

O projeto é uma iniciativa da Defesa Civil em parceria com a Secretaria de Educação. "Realizamos ações desde janeiro por toda a cidade, instruindo a nossa população. É um trabalho que precisa ser constante. Cada voluntário que formamos nos ajuda nessa missão, são pessoas dedicadas que podem nos ajudar nos casos de desastres e em abrigos. Também ficamos felizes instruindo as nossas crianças e ao realizarmos a desocupação através do acionamento das sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. É um trabalho que vem rendendo frutos e nos ajuda a estarmos preparados para lidar com possíveis desastres. Em 2026, seguiremos com afinco e determinação nas nossas ações pela cidade", destacou.





