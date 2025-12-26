São Gonçalo: ações de fiscalização contra motos barulhentas seguem a todo vapor na cidade neste fim de ano.Divulgação
Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas segue até o fim de ano
Apenas no início desta semana foram abordadas 281 motocicletas
Filme Sumérios, do multiartista gonçalense Wallace Guimarães, estreia no dia de Natal
Ao ar no YouTube na tarde de 25/12, vídeo-performance usa artes visuais, dança e poesia para contar a história de uma civilização antiga pioneira
Resgates de animais de grande porte reforçam segurança viária e combate aos maus-tratos
Em pouco mais de um ano de operações, já houve quase 200 apreensões no município
São Gonçalo mantém serviços essenciais durante o Natal e Ano Novo
Restaurante do Povo terá funcionamento especial e só fecha dias 25 de dezembro e 1º de janeiro
Obras do MUVI estão transformando o bairro de Santa Luzia
Região está recebendo intervenções do novo corredor viário de São Gonçalo
São Gonçalo recebe designer gonçalense de bordados Bruno Silva, que conquistou Paris
Artista demonstrou desejo de compartilhar seus conhecimentos em sua cidade natal
