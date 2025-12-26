São Gonçalo: ações de fiscalização contra motos barulhentas seguem a todo vapor na cidade neste fim de ano. - Divulgação

São Gonçalo: ações de fiscalização contra motos barulhentas seguem a todo vapor na cidade neste fim de ano.Divulgação

Publicado 26/12/2025 07:34

São Gonçalo - As ações de fiscalização contra motos barulhentas seguem a todo vapor na cidade de São Gonçalo neste fim de ano. Na noite da última segunda-feira (22), agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizaram 281 abordagens a motocicletas na Operação Tolerância Zero, realizada no bairro do Patronato.

Com foco no combate a motocicletas com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placa, a Operação Tolerância Zero vem sendo realizada desde abril deste ano nos mais distintos bairro da cidade, em variados horários. Durante a ação para checar os escapamentos, é utilizado um decibelímetro, equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei.

Na última segunda-feira (22), foram realizadas 281 abordagens, com 16 motos tendo sido removidas ao Pátio Municipal: quatro foram reprovadas no teste com o decibelímetro, outras quatro estavam sem placa e oito motocicletas foram apreendidas após tentativa de evasão pelos condutores. Foram emitidos 51 autos de infração.

"Em 2025, tivemos como foco as ações do Tolerância Zero e a gente vem percebendo que os escapamentos estão, agora, mais dentro do permitido por lei. Nosso objetivo sempre foi ouvir a população e a Operação Tolerância Zero surgiu a partir de solicitações dos gonçalenses que não aguentavam mais os famosos rolezinhos e até mesmo pessoas com motocicletas que fazem muito barulho. Temos conseguindo combater essas irregularidades e seguiremos para mais no próximo ano", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

As ações acontecem sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.