São Gonçalo: Young Flu de São Gonçalo demonstrou solidariedade e respeito ao próximoDivulgação

Publicado 22/12/2025 06:57

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo, no Zé Garoto, foi 'inundado' pela torcida tricolor nesta manhã de sábado (20). Os membros da Young Flu de São Gonçalo estiveram no local e doaram sangue, um gesto de solidariedade que ajudou a salvar dezenas de vidas neste fim de ano, já que uma bolsa de sangue doada pode ajudar a salvar até quatro vidas.

O Hemonúcleo funcionou de forma excepcional neste sábado, das 8h às 12h30, para atender à torcida verde e grená e todos aqueles que quiseram comparecer. Esta é a terceira vez no ano que isso acontece. O primeiro foi do motoclube gonçalense Insanos MC e o segundo foi com a Torcida Organizada Raça Rubro-Negra. O Hemonúcleo de São Gonçalo precisa de doação de sangue constantemente. Ele abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos.

"As ações de torcidas elevam, de forma considerável, os nossos estoques. É a união fazendo a força! Quando uma torcida ou um grupo se moboliza para doar sangue, o impacto é imenso. Cada doação representa esperança, continuidade de tratamentos e, claro, vidas salvas. Abraçaremos todas as equipes e torcidas que vierem, quanto mais gente, melhor! Já recebemos a Torcida Organizada Raça Rubro-Negra, agora a Young Flu de São Gonçalo e todas as outras que quiserem, dentre outros grupos, estaremos de portas abertas. O Hemonúcleo acredita na força da coletividade, independente do time ou bandeira, todos são bem-vindos! Vestir a camisa da solidariedade vai muito além da rivalidade: é um compromisso com a vida!", destacou Luiza Pereira, diretora do Hemonúcleo.

A iniciativa organizada pela torcida do Fluminense reforça a importância da solidariedade e demonstra que as torcidas organizadas vão muito além dos estádios, desenvolvendo ações de amor ao próximo sempre que possível. É o que afirma Washington Santos Pinto, presidente da Young Flu de São Gonçalo. "Sempre realizamos ações desse tipo, mas há pouco tempo, em maio deste ano, perdemos um amigo Gabriel, muito atuante na nossa torcida, que teve um problema nos rins e necessitou muito de doação de sangue. Entendemos que é o momento de ajudar também. A Prefeitura ajudou muito nosso amigo nessa questão do sangue, com doações e tudo mais e estamos retribuindo. Entendemos que, como ajudou muito ele, a doação de sangue pode ajudar outras pessoas, especialmente neste fim de ano. É importante destacar que a torcida organizada busca sempre promover alegria e festividade em prol do nosso time, mas também com diversas ações sociais, como fizemos na pandemia, com a doação de alimentos, e ações no Dia das Crianças", disse.

João Marcos Xavier, de 28 anos, esteve no Hemonúcleo doando sangue. Tricolor, ele foi um dos primeiros a participar neste sábado. "Eu já queria me tornar doador, por causa do meu irmão, que sofreu um acidente de moto grave e precisou de sangue. Hoje, ele está bem, mas eu entendo a importância. Na época, não doei para ele por questões de saúde, mas hoje estou doando e pretendo continuar seguindo como um doador de sangue pelos próximos anos", afirmou o digitalizador.

Como doar – Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável. Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. Quem quiser agendar uma doação com um grupo grande, pode entrar em contato pelo Whatsapp (21) 98310-1509, pelo e-mail hemonsg@gmail.com ou de forma presencial.

