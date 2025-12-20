Niterói: ação combate motocicletas com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placa - Divulgação

Publicado 20/12/2025 06:45

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero realizou, nesta semana, 301 abordagens a motos barulhentas em São Gonçalo. Iniciada em abril deste ano por agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a operação tem como objetivo combater motocicletas com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placa.

Nesta semana, a ação foi realizada em Neves. Na ocasião, foram abordadas 301 motocicletas, com a emissão de 43 autos de infração, com quatro motos tendo sido removidas ao Pátio Municipal: três reprovadas no teste com decibelímetro (equipamento capaz de verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei) e uma sem placa.

As ações acontecem sempre com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal. “Nossas ações seguem por toda a cidade, buscando combater com afinco as irregularidades no trânsito. A Operação Tolerância Zero é um exemplo disso e a gente constata que vem funcionando. Além disso, realizamos projetos com crianças da rede municipal e ações nas ruas conscientizando motoristas, garantindo que os gonçalenses dessa geração e do futuro conheçam as regras de trânsito e possam aplicar esses aprendizados nas ruas”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.



