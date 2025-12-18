São Gonçalo: cidade tem campanha de doação de sangue - Reprodução

Publicado 18/12/2025 16:34

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo, no Zé Garoto, está sempre de portas abertas para quem deseja doar sangue e ajudar a salvar vidas. E, em mais um sábado extraordinário de abertura, a unidade vai funcionar para receber as doações dos voluntários da torcida do time carioca Fluminense – a Young Flu – no dia 20 de dezembro, das 8h às 12h30.

Apesar da abertura no sábado para a torcida Young Flu, demais voluntários podem comparecer para a doação, aproveitando o início do dia de sábado para fazer o bem com esse ato de solidariedade. Esta é a terceira vez, neste ano, que o hemonúcleo abre em um sábado para receber grupos. O primeiro foi do motoclube gonçalense Insanos MC e o segundo foi com a Torcida Organizada Raça Rubro-Negra, que bateu recorde de doação.

O Hemonúcleo de São Gonçalo precisa de doação de sangue constantemente. Ele abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos.

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.