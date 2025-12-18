São Gonçalo: São Gonçalo se destaca no Prêmio SEIM Integrando Ações - Divulgação

Publicado 18/12/2025 16:16

São Gonçalo - O projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), que foi elaborado pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), atualmente em execução pela Secretaria de Estado das Cidades, foi um dos grandes destaques do Prêmio SEIM Integrando Ações, promovido pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM) da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O reconhecimento ocorreu durante o Seminário de Integração Metropolitana: “COP 30 e Mobilidade Metropolitana – Influência das Mudanças Climáticas na Transição das Cidades”, realizado no dia 29 de novembro. O evento reuniu representantes dos 22 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), onde foram anunciados os cinco projetos mais relevantes do ano, entre eles, o MUVI, que também levou o troféu da premiação.

O Prêmio SEIM Integrando Ações tem como objetivo reconhecer iniciativas de mobilidade urbana metropolitana que contribuem de forma significativa para a mitigação das mudanças climáticas e para a transição das cidades rumo a modelos mais sustentáveis. Nesse contexto, o MUVI se destacou por sua abrangência, impacto social e ambiental, e pela qualidade técnica de sua concepção. O projeto atende pelo menos 12 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco em sustentabilidade, inovação, inclusão e mobilidade limpa.

Com investimento de R$ 287 milhões do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, o MUVI reúne um amplo conjunto de intervenções urbanas. Entre elas, estão terraplanagem, pavimentação, rede de drenagem, contenções, requalificação viária, arte urbana, valorização de espaços públicos, estímulo à economia local e impactos positivos na valorização imobiliária. O projeto também garante a reurbanização da antiga linha férrea, convertendo áreas antes abandonadas em eixos estruturantes para o desenvolvimento de todo o município.

Representantes da SEIM estiveram em São Gonçalo para conhecer de perto os avanços do projeto e avaliar as transformações já em andamento. A equipe foi recebida pela equipe da Semgipe, que apresentou trechos concluídos das obras, incluindo o Mural do Povo Preto, entregue recentemente pelo Projeto Cidade Ilustrada, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Durante a visita, a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou a importância do reconhecimento para o município. "É muito gratificante ver São Gonçalo ocupar um novo cenário metropolitano e a premiação vem para reforçar todo o trabalho que estamos realizando na cidade. Na Semgipe, buscamos constantemente evidenciar os projetos desenvolvidos em São Gonçalo e subverter a imagem negativa que por anos marcou nosso município. São Gonçalo tem projetos, tem obras e conta com uma equipe técnica que trabalha incansavelmente para levar transformação à população gonçalense. O MUVI não constrói apenas vias; ele pavimenta o caminho de São Gonçalo rumo a um futuro mais resiliente, sustentável e humano. E, como prova desse empenho, recebemos mais este reconhecimento”, afirmou.