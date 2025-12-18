São Gonçalo: Esta será a 21ª área de lazer revitalizada pelo programa - Renan Otto

São Gonçalo: Esta será a 21ª área de lazer revitalizada pelo programa Renan Otto

Publicado 18/12/2025 08:17

São Gonçalo - As obras do programa Praça Renovada, executado pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no bairro Jardim Miriambi seguem avançando. No momento, foram concluídos 85% do projeto, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Esta será a 21ª área de lazer revitalizada pelo programa.

Além da nova área de lazer totalmente gratuita e revitalizada, a população da região também ganhará uma nova creche municipal, localizada ao lado da praça. No momento, está sendo feito o acabamento da rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs) que quiserem acessar a quadra de basquete. A estrutura metálica da quadra também está recebendo a tela de alambrado. A praça ainda ganhará intervenções de paisagismo.

A nova área de lazer contará com duas quadras novas (vôlei e basquete), uma área de convivência com bancos e cadeiras de concreto, grama, arquibancada, novos canteiros e papeleira. Será feita uma nova pintura e a calçada ao redor será revitalizada. A nova praça será um espaço de lazer revitalizado, gratuito e integrado ao bairro.

Rosemere Rosa, de 61 anos, trabalha no bairro há 10 anos e viu como estava a praça anterior. “O bairro estava precisando dessa obra! A praça anterior estava com equipamentos desgastados. Essa obra é necessária. Não só essa obra, mas em toda a cidade. A transformação em São Gonçalo está maravilhosa! O MUVI deu uma melhorada no trânsito”, disse a educadora social.

Praça Renovada – O projeto já foi concluído também em outros 20 espaços: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda; Praça do Pontal; Praça do Porto do Rosa; a Praça do Jardim Alcântara; e a Praça do Vila Lage.