Publicado 22/12/2025 06:39

São Gonçalo - Nesta segunda-feira (22), às 18h30, o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber um show especial de final de ano com a Orquestra Municipal de São Gonçalo e participação do coral de crianças do município. A noite promete emocionar o público com um espetáculo gratuito para todas as idades.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a apresentação contará com um repertório temático cuidadosamente preparado para celebrar a data. O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar a música instrumental de qualidade e valorizar os talentos locais. A entrada é gratuita, limitada à lotação do teatro, e a classificação é livre, sendo ideal para toda a família.



