São Gonçalo: parte do andar térreo do primeiro prédio construído entrou na fase dos acabamentos com a ?montagem da estrutura de drywallDivulgação

Publicado 22/12/2025 06:53

São Gonçalo - As obras do novo hospital municipal gonçalense finalizam o ano com o avanço da estrutura que vai ser conectada ao atual Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro de São Gonçalo. A construção é uma parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio. O projeto contempla um total de cinco pavimentos e uma cobertura.

Outras frentes de trabalho estão em andamento simultaneamente. “Entre os serviços executados, está a montagem e execução das formas, etapa fundamental para a concretagem de elementos estruturais; preparação das ligações de esgoto na saída dos elevadores; montagem da estrutura de vigamento do teto do primeiro pavimento e da laje de teto do quarto pavimento”, descreveu a arquiteta Jéssica Teixeira.

Parte do andar térreo do primeiro prédio construído entrou na fase dos acabamentos com a ⁠montagem da estrutura de drywall, que começa a definir os ambientes internos da recepção da unidade. Esse andar também começou a receber a ⁠execução de emboço das paredes. Quando essa obra for finalizada, o atual HRG será reformado.

O novo hospital terá três centros cirúrgicos para operações de baixa e média complexidades e 160 leitos – um aumento de 200% na oferta em comparação ao atual HRG. “Estamos fazendo a obra por etapas para não prejudicar os atendimentos e internações do Retaguarda. Quando o primeiro prédio estiver pronto e em funcionamento, os pacientes serão realocados e as obras serão iniciadas no antigo hospital”, contou o subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo.

O projeto contempla um total de cinco andares dedicados às operações hospitalares e um andar técnico adicional destinado aos equipamentos para o funcionamento do hospital. A modernização do HRG vai obedecer às normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).

“O atual hospital não tem centro cirúrgico. Por isso, essa construção vai fortalecer a rede municipal de saúde, que terá condições de oferecer mais cirurgias eletivas para a população. O aumento vai acelerar o andamento das filas da Central de Regulação e diminuir o tempo de internação dos pacientes, disponibilizando mais leitos para novos pacientes. São vários ganhos em mais uma significativa e importante obra”, finalizou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Mello.

