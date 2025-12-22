São Gonçalo: restaurante do Povo terá funcionamento especial e só fecha dias 25 de dezembro e 1º de janeiro - Divulgação

São Gonçalo: restaurante do Povo terá funcionamento especial e só fecha dias 25 de dezembro e 1º de janeiroDivulgação

Publicado 22/12/2025 15:32

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo divulgou em Diário Oficial, o esquema de funcionamento das repartições públicas municipais durante o período das festas de fim de ano do Natal e do Ano Novo. O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro. Alguns serviços terão alteração no atendimento e os serviços indispensáveis serão mantidos.

O Restaurante do Povo de São Gonçalo vai preparar uma ceia especial na próxima quarta-feira (24), véspera de Natal. A unidade vai funcionar normalmente, a partir das 7h, com o café da manhã, e o almoço será servido a partir das 11h. Durante a semana, o local fecha apenas no dia 25 de dezembro (quinta-feira). Os servidores lotados nas secretarias municipais de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas em virtude de exigências técnicas, essencialidade ou por motivo de interesse público vão trabalhar, normalmente, durante todo o período da semana do Natal – de quarta (24) até domingo (28).

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também funcionam 24h durante todo o período.

Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada ficam fechadas de quarta-feira (24) até domingo (28). Elas funcionam em seus horários de rotina, a maioria das 8h às 17h, até esta terça-feira (23). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Cavems e polos sanitários. Todos reabrem na segunda-feira (29).

