São Gonçalo: Região está recebendo intervenções do novo corredor viário Renan Otto

Publicado 22/12/2025 15:28

São Gonçalo - As obras do trecho 6 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, seguem avançando no bairro de Santa Luzia. No momento, estão sendo feitas calçadas e ciclovias nas ruas Coronel Cândido Farias e Visconde de Mauá.

As obras do MUVI são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Com um investimento de R$ 287 milhões, o novo corredor viário ligará Neves a Guaxindiba em mais de 18 quilômetros de extensão.

O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus. No momento, intervenções estão em andamento também nos trechos 4 e 5.

“O MUVI está transformando vidas! É ótimo ouvir os comentários da população, que diz que consegue passar pela cidade no novo corredor viário de forma mais veloz, com menos ‘dores de cabeça’. Essa é a principal ideia do MUVI, mudar toda a cidade, dando mais dignidade e mais qualidade de vida para gonçalenses de diversos bairros. As intervenções seguem em andamento e eu agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pelas melhorias em nossa cidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson. “O avanço do MUVI no trecho 6, em Santa Luzia, já começa a mudar a paisagem da região. Essa transformação é resultado de uma decisão do governador Cláudio Castro de investir em obras que enfrentam problemas históricos de São Gonçalo. Nosso compromisso é entregar uma infraestrutura que faça diferença na vida de quem vive a cidade”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O supervisor de refrigeração aposentado Manoel Antônio Sena, de 61 anos, esteve próximo às obras do trecho 6 do MUVI. Morador do Jardim Catarina, ele afirma conhecer o projeto, visto por ele como uma transformação positiva na cidade. “Tô achando ótimo! O prefeito Capitão Nelson tem trabalhado bem pela nossa cidade. As obras estão ficando boas. Com certeza, nos trechos onde o MUVI está pronto os gonçalenses têm uma locomoção mais rápida, fora que incentiva o uso da bicicleta pela cidade com as ciclovias. Eu mesmo adoro andar de bicicleta e, se precisar, vou até Neves pedalando, exercita o corpo e a mente”, afirmou.