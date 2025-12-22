São Gonçalo: Bruno Silva demonstrou desejo de compartilhar seus conhecimentos em sua cidade natal - Luiz Carvalho

Publicado 22/12/2025 07:00

São Gonçalo - A secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Julia Sobreira, recebeu, nesta sexta-feira (19), o designer de bordados Bruno Silva, reconhecido internacionalmente por sua atuação na alta-costura e por levar a arte do bordado a importantes passarelas e ateliês da Europa. O encontro teve como objetivo dialogar sobre cultura, moda gonçalense e o desenvolvimento de ações voltadas à formação e valorização de talentos locais.

Natural do bairro Porto Velho, Bruno Silva construiu uma trajetória marcada por perseverança e reinvenção. Antes de se dedicar integralmente ao bordado artesanal, atuou como cabeleireiro e mordomo. Mesmo vivendo fora do país, mantém vínculos afetivos e culturais com São Gonçalo, onde vivem seus familiares e de onde vem grande parte de suas referências artísticas.

Conhecido como o bordadeiro brasileiro que conquistou Paris, Bruno é especializado na técnica francesa Lunéville e integra o Atelier Sara, onde é o Embaixador e, participa do desenvolvimento de criações de alta-costura para grandes maisons internacionais, como Dior e Balenciaga. Reconhecido pela precisão e sensibilidade de sua técnica, o designer já teve peças vestidas por artistas como Beyoncé, Maria Bethânia e Maria Fernanda Cândido, além de colaborar com grifes de destaque no cenário da moda mundial. Em breve, oito de suas criações também poderão ser vistas na série Emily in Paris.

Durante a sua passagem por São Gonçalo, o designer conheceu o prefeito Capitão Nelson, onde pôde compartilhar sobre o seu trabalho no mundo da moda. Além disso, na mesma semana, recebeu a medalha e o título Joaquim Lavoura, na Câmara Municipal de São Gonçalo. O designer manifestou o desejo de compartilhar seu conhecimento com a cidade, propondo a realização de cursos gratuitos de bordado voltados para jovens e mulheres gonçalenses. “Tenho muita vontade de levar o bordado para São Gonçalo como ferramenta de transformação. Quero compartilhar as técnicas que aprendi ao longo da minha trajetória e criar oportunidades para jovens e mulheres, mostrando que a arte também pode ser caminho profissional”, afirmou Bruno Silva.

Para a secretária de Turismo e Cultura, a presença de Bruno Silva reforça o potencial criativo da cidade e a importância de investir em políticas públicas que conectem cultura, formação e economia criativa. “Receber um artista gonçalense com reconhecimento internacional como o Bruno Silva é motivo de orgulho para São Gonçalo. Sua trajetória inspira e reforça nosso compromisso em criar ações que valorizem talentos locais, ampliem o acesso à cultura e gerem novas oportunidades para a população”, destacou.

