São Gonçalo: Resgates de animais de grande porte acontecem no município - Renan Otto

Publicado 22/12/2025 15:35

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, intensificou ao longo de 2025 as operações de resgate de animais de grande porte encontrados em situação de abandono nas vias públicas do município. Até o momento, 189 animais – entre equinos, bovinos, asininos, suínos, bubalinos, caprinos e ovinos – foram localizados nessas condições, em ações que buscam reduzir riscos de acidentes, garantir o bem-estar animal e responsabilizar os tutores.

Do total registrado neste ano, 44 animais foram devolvidos no próprio local da ocorrência, após o comparecimento e a identificação dos responsáveis. Nesses casos, os tutores foram autuados por maus-tratos, conforme determina a Lei Municipal nº 1.518/2023 e o Decreto Municipal nº 536/2023, que regulamentam o manejo e o controle de animais de grande porte em São Gonçalo. Os demais animais resgatados foram encaminhados ao curral de Seropédica, no Estado do Rio, onde recebem guarda e manejo adequado.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destaca a relevância das operações e os resultados alcançados. “O resgate de animais de grande porte é uma ação fundamental para salvar vidas, tanto da população quanto dos próprios animais. Encontrar quase 190 animais abandonados em vias públicas demonstra a importância de um trabalho permanente e integrado. Além de prevenir acidentes graves, essas operações permitem identificar e punir casos de maus-tratos, reforçando a responsabilidade dos tutores”, afirmou o secretário.

As ações são realizadas de forma contínua, com equipes técnicas capacitadas e apoio da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, garantindo resposta rápida às ocorrências registradas. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes reforça que a colaboração da população é essencial para o sucesso das operações, contribuindo para uma cidade mais segura, organizada e comprometida com a proteção animal. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (21) 2199-6511 ou através do e-mail: resgategpsemma@pmsg.rj.gov.br. O atendimento presencial ocorre na Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 153, Centro – São Gonçalo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

