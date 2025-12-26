São Gonçalo: em 2025 foram formadas mais 480 novas empreendedoras, que receberam aulas de empreendedorismo - Alexandre de Sa

São Gonçalo: em 2025 foram formadas mais 480 novas empreendedoras, que receberam aulas de empreendedorismo Alexandre de Sa

Publicado 26/12/2025 07:38

São Gonçalo - A fim de valorizar o empreendedorismo feminino, o programa Lidera Mulher fechou mais um ano de sucesso em São Gonçalo. Em 2025, foram formadas mais 480 novas empreendedoras, que receberam aulas de empreendedorismo para impulsionarem seus negócios.

O Lidera Mulher é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Secretaria de Assistência Social, com o Sebrae. O programa fornece um curso gratuito, com duração de quase três meses. Além das formandas de 2025, o projeto já capacitou 1483 mulheres. Neste ano, ainda foi promovida a primeira Feira do Empreendedorismo Feminino, que reuniu, em Alcântara, os produtos de diversas participantes do programa.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, é um grande orgulho acompanhar os avanços do Programa Lidera Mulher ao longo deste ano. “O programa consolidou-se como uma importante ferramenta de empoderamento feminino, contribuindo para o fortalecimento da autonomia das mulheres e para a construção de redes de apoio, diálogo e participação social. Cada turma formada representa não apenas uma conquista individual, mas também um avanço coletivo na promoção da igualdade de gênero em nosso município”, afirmou.

As aulas abordam temas direcionados ao empreendedorismo, incluindo técnicas de vendas, estratégias de divulgação digital, precificação de produtos, formalização como Microempreendedora Individual (MEI), entre outros temas essenciais para quem deseja empreender. No final, todas as participantes recebem um certificado de conclusão. Ao final da capacitação, as empreendedoras permanecem conectadas ao programa, com a oportunidade de expor e divulgar seus trabalhos no espaço do Lidera Mulher ou na Feira da Mulher Empreendedora.

“Para o próximo ano, nossas expectativas são ainda maiores. Pretendemos ampliar o alcance do Lidera, diversificar as ofertas formativas, fortalecer parcerias institucionais e garantir que um número cada vez maior de mulheres tenha acesso a oportunidades que promovam autonomia, cidadania e liderança. Seguiremos trabalhando com compromisso, sensibilidade e responsabilidade para avançar na construção de uma São Gonçalo mais justa, inclusiva e igualitária para todas as mulheres”, completou Ana Cristina.