São Gonçalo: MUVI já teve alguns trechos concluídos e segue em andamento em outros, para ligar Neves a GuaxindibaDivulgação

Publicado 26/12/2025 07:43

São Gonçalo - O município de São Gonçalo vive um momento único de transformação. De Neves até Guaxindiba, passando por várias regiões, as obras de infraestrutura estão levando mais qualidade de vida para toda a população. Além do MUVI, bairros inteiros estão recebendo um pacote de intervenções que englobam redes de drenagem, pavimentação, novas calçadas e paisagismo, como Jardim Bom Retiro, Sacramento, Ieda, Eliane e Santa Izabel, cujas obras seguem a todo vapor.

O corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) já teve alguns trechos concluídos e segue em andamento em outros, para ligar Neves a Guaxindiba. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões, e está sendo executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

São 18 quilômetros de corredor viário, com ciclovia, drenagem, calçadas e pavimentação, além de intervenções urbanísticas e de paisagismo. Atualmente, as equipes atuam na região central da cidade, no Alcântara, no Jardim Catarina e em Santa Luzia. Moradores de Neves, Vila Lage, Porto Velho, entre outros, já comemoram as mudanças e revitalização completa dos bairros.

Infraestrutura - Os investimentos em infraestrutura, frutos da parceria da Prefeitura com a Secretaria de Estado das Cidades, seguem em outros pontos da cidade. Uma das obras que vem impactando os gonçalenses é a do Jardim Bom Retiro. Sessenta e cinco vias do bairro estão recebendo redes de drenagem, pavimentação e calçadas, com investimento de R$ 253 milhões. Nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda, são 126 ruas recebendo as mesmas intervenções, com investimento de mais de R$ 130 milhões. Em Santa Izabel, as equipes também atuam diariamente, desde agosto deste ano, realizando as obras que irão transformar 42 quilômetros de vias, mais de 140 ruas, com investimentos de R$ 174 milhões.

Lazer e turismo - Em breve, o gonçalense também irá contar com uma nova área de lazer e recreação. As obras do Parque RJ São Gonçalo, que está sendo construído na área do antigo piscinão, no Boa Vista, estão praticamente concluídas. O local terá skate park, ciclovia, cascata de água, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local). Ali perto, na Praia das Pedrinhas, as obras de revitalização do maior cartão postal da cidade seguem a todo vapor. O projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada irá ficar mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies.