São Gonçalo: a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) é responsável pelo resgate e acolhimento de espécies silvestresDivulgação

Publicado 26/12/2025 07:56

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, alcançou um novo marco na conservação da fauna: mais de 4.500 animais silvestres já foram resgatados, acolhidos e encaminhados para reabilitação desde o início de suas atividades, em 2023. O número consolida a unidade como referência regional na proteção da fauna do bioma Mata Atlântica.

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, a área de soltura atua no atendimento a animais silvestres vítimas de atropelamentos, quedas de ninhos, eventos climáticos extremos, desmatamento e outras interferências humanas. Ao longo dos últimos meses, a unidade registrou aumento expressivo na demanda, especialmente durante a temporada reprodutiva, quando cresce o número de filhotes encaminhados para acolhimento.

Entre as espécies atendidas estão aves, mamíferos e répteis característicos da Mata Atlântica, como gambás, corujas, gaviões, sabiás, bem-te-vis, tucanos, capivaras, jiboias e cágados. Após o resgate ou entrega voluntária, os animais passam por avaliação, cuidados clínicos e manejo específico, com foco na recuperação e posterior devolução à natureza, sempre que possível.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou a importância estratégica da área de soltura para a conservação ambiental no município e em seu entorno. “Alcançar a marca de 4.500 animais resgatados demonstra a relevância da ASAS para a proteção da fauna da Mata Atlântica em São Gonçalo e também nos municípios vizinhos. Trata-se de um trabalho técnico, contínuo e comprometido com a preservação da biodiversidade, que garante atendimento adequado aos animais e contribui diretamente para o equilíbrio dos ecossistemas”, afirmou o secretário.

É importante ressaltar que a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) é responsável apenas pelo resgate e acolhimento de espécies silvestres. A população pode colaborar com o trabalho da unidade entrando em contato com os canais oficiais sempre que encontrar animais silvestres em situação de risco.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.



E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177