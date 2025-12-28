São Gonçalo: o Projeto "Estudo Vivo" integra o Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA/SG) - Divulgação

Publicado 28/12/2025 16:06

São Gonçalo - Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, o Projeto “Estudo Vivo” consolidou-se como uma das principais iniciativas de educação ambiental de São Gonçalo, promovendo vivências práticas, trilhas guiadas e atividades de sensibilização nas unidades de conservação do município. Realizado semanalmente nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Estâncias de Pendotiba e Engenho Pequeno, o programa recebeu cerca de 1.700 participantes ao longo do ano, entre estudantes da rede municipal, universitários, voluntários, famílias e visitantes.

Com metodologia voltada ao contato direto com a natureza, o “Estudo Vivo” desenvolveu ações que aproximam a comunidade da Mata Atlântica por meio de trilhas interpretativas, observação da fauna e flora, oficinas educativas e dinâmicas alinhadas à agenda ambiental. Cada visita teve como ponto de partida uma conversa introdutória sobre a importância das unidades de conservação e os principais desafios ambientais enfrentados atualmente, estimulando o pensamento crítico e o engajamento dos participantes.

Entre as atividades mais buscadas estiveram as trilhas guiadas, nas quais os grupos observaram espécies nativas, compreenderam relações ecológicas e discutiram impactos como desmatamento, lixo, perda de habitat e presença de espécies invasoras. As dinâmicas interativas, como jogos e atividades, ajudaram a reforçar conteúdos de forma lúdica e acessível, especialmente para o público infantil. O projeto também marcou presença em eventos externos, capacitações para professores da rede municipal, ações com voluntários da Subsecretaria de Defesa Civil e unidades da Secretaria de Assistência Social, além de atividades integradas com grupos comunitários.

Para o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, o impacto do projeto reforça o compromisso do município com a pauta ambiental. “O ‘Estudo Vivo’ comprova que a educação ambiental ganha ainda mais força quando é vivenciada de forma prática, em contato direto com a natureza. Quando vemos crianças, jovens e adultos explorando as trilhas, observando a fauna e aprendendo com o ambiente ao longo do ano, percebemos que esse método transforma de verdade. É uma iniciativa que vai além da sala de aula e envolve toda a comunidade na construção de uma consciência ambiental sólida”, afirmou o secretário.